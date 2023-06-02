Оттенок лютика: нежный блонд с поцелуем солнца, который будет в тренде этим летом

Если вы мечтаете выглядеть этим летом просто потрясающе, попробуйте использовать технику окрашивания под названием лютиковый блонд. Речь идет о теплом оттенке лютика, который невероятно украшает волосы, делает их красивыми, шелковистыми и блестящими.

Концепция

Речь идет о технике окрашивания, которая предполагает более яркие вспышки светлого оттенка вокруг лица, осветленные кончики и пряди у корней более темного цвета. Точнее, не цвета, а бликов, которые делают переходы от одного тона к другому невероятно красивыми.

Оттенок лютика — это исключительно теплый оттенок без намека на холодный. Волосы при таком окрашивании смотрятся максимально естественными, динамичными и переливающимися. Им обеспечены солнечные переливы, что смотрится невероятно привлекательно, живо и стильно.

Преимущества

Их очень много, и первым является красота. Это очень красиво и естественно, оттенок подходит практически всем, за очень редким исключением. Переходы очень плавные, нет четкого разделения цвета, что всегда смотрится органично.

Также плюсом является то, что лютиковый блонд — это оттенок не только для блондинок, шатенки и брюнетки выглядят не менее привлекательно. Также нельзя не отметить, что это окрашивание относится к разряду щадящих и вашим волосы не будут подвергаться агрессивному воздействию химических красителей. Лютик отлично стилизуется, является моделирующим и омолаживающим.

Кому подойдет

Как уже было сказано, лютиковый блонд гармонично смотрится на представительницах прекрасного пола с любым естественным цветом волос. Также он идеально подходит к любому оттенку глаз и тону кожи.

Однако дамам с теплым тоном кожи повезло чуть-чуть больше, чем женщинам холодного типа. Сочетание оттенков, предусмотренное концепцией, будет смотреться на них просто восхитительно.

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Как ухаживать

Очень важно выбрать правильные средства по уходу, чтобы удержать оттенки и цвета максимально долго. А это означает, что вы должны подобрать не только шампунь, но и кондиционер (бальзам), предназначенный специально для этого типа окрашивания.

Отличной идеей будет остановить свой выбор на фиолетовом шампуне, также подойдет пурпурный, который поможет избавиться от медного оттенка, сделает тон теплым, но при этом избавит от желтизны.

В остальном проконсультируйтесь с мастером, который сможет вам дать индивидуальные рекомендации. Не используйте слишком горячие приборы, регулярно мойте голову и не забывайте о коррекции.