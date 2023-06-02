“Эстетика единорога” – яркий и беззаботный стиль будет в моде в июне: какие прически ему соответствуют

Если вы интересуетесь новыми тенденциями в моде, обратите внимание на стиль «эстетика единорога». Этот тренд коснулся макияжа, маникюра и педикюра, так же не обошел он прически. О концепции, преимуществах, технике и аксессуарах пойдет речь в данной статье.

Концепция

Если вы любите и представляете эти мифические милые существа под названием единороги, вам не сложно будет догадаться, что означает прическа в стиле единорога. Речь идет о ярких красочных цветах волос, оригинальных аксессуарах, а также о характерном роге или его подобии. То есть, прическу можно назвать объемной и очень милой, ее используют не только молодые девушки, но и дамы среднего и старшего возраста (зрелые леди предпочитают игру цветов, не прибегая к повторению характерной формы).

Преимущества

Это очень стильная, яркая и креативная прическа, которая однозначно привлечет к себе внимание. Она выглядит настолько привлекательно и эффектно, что поднимает настроение у всех окружающих.

Кроме того, она всегда нарядная, заряженная позитивом и поэтому так любима всеми, кто весел и любит жизнь. Как уже было сказано, это касается не только детей и молодых девушек, но и представительниц прекрасного пола старшего возраста.

Техника

Одна из самых простых техник заключается в том, что вы можете просто окрасить волосы в радужные цвета и сделать один или два высоких хвостика, закрепив их такой же яркой декоративной заколкой. Также можно сделать высокую пузырьковую косу, оставив у лица по одной пряди с двух сторон (усики в виде прядей или косичек).

Также можно сделать рог единорога, и для этого необходимо отделить прядь на верхней части головы, собрать ее в хвостик и закрепить резинкой. Затем следует отобрать часто волос, находящихся вокруг хвостика и оборачивать ими хвост до окончания длины, придавая форму конуса. Закрепить прическу можно резинками, гелем, лаком, нитями и пр. Используйте любые декоративные заколки, резинки. зажимы и средства для фиксации по своему усмотрению.

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Аксессуары

Вы можете окрасить волосы или использовать специальные яркие мелки.

Также хорошей идеей будет вплести ленты, банты, всевозможные резинки (в том числе и объемные мягкие), мишуру и другие декоративные аксессуары, подчеркивающие концепцию стиля. Есть много заколок с изображением единорога, они тоже подходят.

Если у вас тонкие волосы или вам покажется мало объема, можно использовать накладные пряди, в том числе и разноцветные. Это очень удобно, поскольку можно использовать прическу только для праздника, а не в качестве повседневной укладки.