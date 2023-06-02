 

В Google Play появился новый вирус-шпион, нацеленный на пользователей смартфонов

02.06.2023, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперты по безопасности Dr.Webs (Доктор Веб) обнаружили более 100 приложений Google Play с вредоносной программой SpinOk.

SpinOk – вредоносная программа, которая может отправлять информацию и различные параметры с зараженного телефона на криминальные серверы. SpinOk, в частности, может искать файлы с заданными расширениями в указанных каталогах. Он также копирует и изменяет содержимое буфера обмена и собирает данные с некоторых датчиков смартфона, таких как магнитометр и гироскоп.

Компания “Доктор Веб” обнаружила 101 приложение со встроенным или модифицированным трояном. Они были загружены из Google Play более 42 миллионов раз. Он замаскирован под маркетинговый модуль, который показывает пользователям рекламу в мини-играх или других интерактивах внутри приложений. По неосторожности многие разработчики, создающие простые игры и приложения, включают в них зараженный код. Затем они загружают их в Google Play.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Врач предупредила россиян о вреде сосисок и колбасы

03.06 / Органы теперь можно напечатать внутри человнка

03.06 / Оркестровая яма

03.06 / Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

03.06 / Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

03.06 / Мнение: О странном с Владимиром Зеленским… Да что это с ним?

03.06 / Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию

03.06 / Диагностировать заболевания мозга теперь можно и без МРТ

03.06 / Мнение: Эскалация. Шебекино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика