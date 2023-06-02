В Google Play появился новый вирус-шпион, нацеленный на пользователей смартфонов

Эксперты по безопасности Dr.Webs (Доктор Веб) обнаружили более 100 приложений Google Play с вредоносной программой SpinOk.

SpinOk – вредоносная программа, которая может отправлять информацию и различные параметры с зараженного телефона на криминальные серверы. SpinOk, в частности, может искать файлы с заданными расширениями в указанных каталогах. Он также копирует и изменяет содержимое буфера обмена и собирает данные с некоторых датчиков смартфона, таких как магнитометр и гироскоп.

Компания “Доктор Веб” обнаружила 101 приложение со встроенным или модифицированным трояном. Они были загружены из Google Play более 42 миллионов раз. Он замаскирован под маркетинговый модуль, который показывает пользователям рекламу в мини-играх или других интерактивах внутри приложений. По неосторожности многие разработчики, создающие простые игры и приложения, включают в них зараженный код. Затем они загружают их в Google Play.