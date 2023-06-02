Мнение: Плотность населения в Китае, рост экспорта угля и Монголия против Австралии

1. Блогер Китайский связной комментирует миф о том, что китайцы якобы мечтают захватить и заселить нашу Сибирь (ссылка):



Иллюстрация к рассказам “через Амур над Россией нависает чёрная туча из полутора миллиардов человек, считающих часы перед переходом границы”.

Китай всё более неравномерно заселён – несмотря на различные усилия правительства, от льгот частным лицам “дадим подъёмные” до коммерческого “открой предприятие в Синьцзяне, часть налогов брать пять лет не будем”, за десять последних лет всё стало только хуже.

Чудес не бывает – все хотят жить на богатом Юге, а не на сложном и небогатом Севере.

К слову, именно поэтому совместные проекты с РФ, всякое логистическое-производственное-“давайте вы у себя на Дальнем Востоке что-нибудь выращивать будете, много, и нам продавать”, являются важными для КНР. Они рабочие места на севере страны создают, и могут хотя бы удержать часть молодёжи от “да ну нахрен ваши холода и моногород, где только уголь копать можно – я продавцом в киоске в Гуанчжоу столько же зарабатывать буду, не парясь, и ходить в майке и шлёпках почти весь год”.

2. Несмотря на западные санкции и происки зелёных, быстро растёт российский экспорт угля. Причём как из наших западных, так и из восточных портов (ссылка):



Перевалка угля в российских портах за январь—апрель этого года выросла на 18,3%, до 69,9 млн тонн, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В первые два месяца года экспорт энергетических и коксующихся углей был на низком уровне, однако в марте он существенно вырос, показав лучшие месячные результаты после августа 2022 года, когда было введено европейское эмбарго на российский уголь.

Наибольшую динамику роста перевалки демонстрируют порты Мурманск (рост на 84,6%), Усть-Луга (80,3%), Шахтерск (63,4%) и Выборг (56,9%), пишет Ъ. Хотя отгрузка угля из российских портов выросла, в связи с перегруженностью железных дорог в структуре экспорта несколько сократилась доля самых рентабельных для экспортеров направлений — портов Дальнего Востока и юга.

3. Австралийцы выполнили приказ из США, поссорились с Китаем. Но за дружбу с США надо платить: Китай по большей части перекрыл Австралии доступ на свой рынок угля. Дошло уже до того, что по поставкам угля в Китай Австралию обошла не только Россия, но и Монголия (ссылка):

Китай в период с января по апрель 2023 г. импортировал 1,4 млн т коксующегося угля из Австралии. В мае объем танкерных отгрузок должен составить 622 тыс. т, следует из данных S&P Global Platts. В результате поставки коксующегося угля из Австралии в КНР по итогам первых пяти месяцев нынешнего года составят чуть более 2 млн т.

Для сравнения: в 2017-2020 гг. импорт коксующегося угля из Австралии в КНР в первые пять месяцев года составлял в среднем 12 млн т.

В нынешнем году этот показатель не будет достигнут даже по итогам двенадцати месяцев: при сохранении текущий динамики годовой объем поставок не превысит 10 млн т, что на 30 млн т ниже уровня 2020 г. (т.е. до негласного эмбарго, действовавшего в 2021-2022 гг. из-за обвинений Австралии в причастности КНР к распространению пандемии COVID-19).

Австралийских производителей потеснили поставщики из РФ и Монголии.

Если в период с 2017 по 2020 гг. суммарный импорт коксующегося угля из России в КНР составил 14,4 млн т, то в 2021 г. его объем достиг 12,8 млн т, а в 2022 г. – 25,1 млн т. С начала нынешнего года объем поставок достиг 11,8 млн т, при этом в марте был установлен месячный рекорд (3,7 млн т).