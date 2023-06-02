 

Павел Прилучный поцеловал на людях Наталью Рудову

02.06.2023, 9:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Не так давно в жизни знаменитого актера произошло радостное событие. Он стал отцом в третий раз, а долгожданного наследника ему подарила молодая жена Зепюр Брутян. Малышу звездная пара дала довольно необычное имя – Микаэль. Теперь Павел Прилучный и его супруга наслаждаются родительскими хлопотами.

Если Зепюр Брутян ушла в декрет, то ее муж решил все же не оставлять работу. Впрочем, как бы еще поступил настоящий мужчина, на плечи которого ложится обязанность обеспечить всем необходимым свою семью? Актер продолжается сниматься в различных проектах. А на днях в Сети появились кадры со съемочной площадки сериала “Жизнь по вызову”.

Партнершей Павла Прилучного стала Наталья Рудова. Собственно, она и поделилась кадрами, снятыми во время рабочего процесса. На видео, опубликованном в соцсетях, блондинка подошла к своему экранному коллеге и принялась перед камерой расхваливать его.

“Да, он хороший! Очень хороший, удобный, классный партнер. И вообще хороший человек. Я его обожаю”, – произнесла звезда.

Видно, как актер слегка засмущался. А потом, находясь в окружении людей из команды проекта, он поцеловал Наталью Рудову в щеку. “Взаимно!” – сказал артист. Кажется, что звездам было максимально комфортно работать друг с другом. Впрочем, блондинка далеко не первый человек, кто отмечал, что на съемочной площадке сотрудничество с Павлом Прилучным только в радость.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Врач предупредила россиян о вреде сосисок и колбасы

03.06 / Органы теперь можно напечатать внутри человнка

03.06 / Оркестровая яма

03.06 / Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

03.06 / Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

03.06 / Мнение: О странном с Владимиром Зеленским… Да что это с ним?

03.06 / Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию

03.06 / Диагностировать заболевания мозга теперь можно и без МРТ

03.06 / Мнение: Эскалация. Шебекино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика