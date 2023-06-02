Там много наших граждан – ЕС и США потребовали от Украины не наносить удары по Рублёвке

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель вынесли Украине официальное предупреждение после попытки Киева нанести удар по Москве.

Дипломаты потребовали от украинцев отказаться от атак на Рублёво-Успенского шоссе, так как там проживает много американцев и европейцев.

– Несмотря на все нюансы нынешнего конфликта, мы не рекомендуем Украине предпринимать попытки любым способом наносить удары по подмосковной Рублёвке. Каждый третий житель этого района является гражданином ЕС и США, поэтому в случае их гибели против Киева будут приняты решительные меры, – говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа.

По информации газеты The Washington Post, вечером 30 мая состоялся разговор на повышенных тронах между Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

– Наш президент прямо заявил украинскому коллеге, что если хоть один обладатель паспорта США пострадает, то вся помощь Киеву будет немедленно свёрнута. Американцы не должны убивать американцев, даже если те живут под Москвой, – сообщил источник издания в Белом доме.

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