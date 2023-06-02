 

Там много наших граждан – ЕС и США потребовали от Украины не наносить удары по Рублёвке

02.06.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель вынесли Украине официальное предупреждение после попытки Киева нанести удар по Москве.

Война в УкраинеДипломаты потребовали от украинцев отказаться от атак на Рублёво-Успенского шоссе, так как там проживает много американцев и европейцев.

– Несмотря на все нюансы нынешнего конфликта, мы не рекомендуем Украине предпринимать попытки любым способом наносить удары по подмосковной Рублёвке. Каждый третий житель этого района является гражданином ЕС и США, поэтому в случае их гибели против Киева будут приняты решительные меры, – говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа.

По информации газеты The Washington Post, вечером 30 мая состоялся разговор на повышенных тронах между Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

– Наш президент прямо заявил украинскому коллеге, что если хоть один обладатель паспорта США пострадает, то вся помощь Киеву будет немедленно свёрнута. Американцы не должны убивать американцев, даже если те живут под Москвой, – сообщил источник издания в Белом доме.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Врач предупредила россиян о вреде сосисок и колбасы

03.06 / Органы теперь можно напечатать внутри человнка

03.06 / Оркестровая яма

03.06 / Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

03.06 / Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

03.06 / Мнение: О странном с Владимиром Зеленским… Да что это с ним?

03.06 / Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию

03.06 / Диагностировать заболевания мозга теперь можно и без МРТ

03.06 / Мнение: Эскалация. Шебекино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика