 

Не поднимать руку: как правильно решить конфликт с ребенком

02.06.2023, 8:35, Разное
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Многие с ужасом могут вспомнить моменты своего детства, когда из-за плохого поведения отец или мать хватались за ремень. К счастью, современные родители стали больше задумываться о психологической атмосфере в семье и психологическом же состоянии своих отпрысков.

Психологи, к трудам которых обратились журналисты портала URA.RU, убеждают не поднимать руку на ребенка. Физическое воздействие не заставит чадо резко стать лучше, а лишь спровоцирует ухудшение отношений и успеваемости в учебе, а также повышение уровня агрессии.

Кроме того, ссора с ребенком, которая закончилась применением физической силы, может повлечь за собой травмы и даже заболевания в будущем, предупреждают эксперты ВОЗ.

Как же правильно решить конфликт с ребенком? В первую очередь следует отказаться от угроз, наказаний и нравоучений. Вместо этого следует подробно объяснить своему наследнику, какие последствия могут быть вызваны его поведением. Далее стоит напомнить, что за свою жизнь ответственен только он: каждый неправильный поступок закладывают фундамент его будущего. После этого вместе с ребенком обсудить пути решения конфликта и нивелировать проблему совместными усилиями.


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