Россия оценила альтернативы доллару и евро для расчетов за рубежом

Доля рублей и юаней между Россией и другими странами резко возросла из-за международных санкций. Об этом пишет Институт исследований и экспертизы ВЭБа, входящий в состав госкорпорации ВЭБ.

В ВЭБ спрогнозировал указанные модели как наиболее перспективные на ближайшее будущее. В настоящее время более 70 процентов всех расчетов между членами Евразийского экономического союза осуществляется в российской валюте. Кроме того, растет роль китайской валюты. РФ проводит операции с использованием этой валюты в 16% экспорта и для 23% импорта. В статье отмечается, что в ближайшие несколько лет ожидается повышение значимости рубля в расчетах между развивающимися экономиками.

Доллар и евро являются токсичными для большинства российских предприятий с 2022 года. Безналичный расчет затруднен даже для “дружественных” государств из-за угрозы вторичных санкций, а также отключения российских банков SWIFT. Эксперты ВЭБа определили модели расчетов в рублях и юанях как две наиболее перспективные альтернативы, которые РФ потенциально может использовать и внедрить в международные расчеты.

Михаил Мишустин, премьер-министр России, заявил 24 мая, что 70% всех трансграничных платежей между Россией и Китаем осуществляются в местных валютах, включая рубли или юани. Эти валюты использовались для покупки российских энергоносителей, таких как нефть, уголь и газ.