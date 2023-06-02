Zа Vойну: По атакам на белгородской границе

По атакам на белгородской границе.

1. Несмотря на атаки и обстрелы приграничных районов, принципиального увеличения численности ОСГ "Харьков" и ОТГ "Сумы" не происходит. Атаки осуществляются из наличных сил при привлечении информационно-пропагандистских структур ГУР МОУ.

2. Основные резервы, которые перебрасывались на Харьковское направление (через Харьков, Чугуев и Изюм), направлялись на Купянское и Сватовское направление.

3. Командование ВСУ в своих внутренних документах отдельно указывает на важность демонстрационных и имитационных мероприятий, в том числе путем имитации движения колонн для создания видимости накопления сил для большого наступления, чтобы вынудить ВС РФ перебрасывать сюда оперативные резервы, ослабляя тем самым основные участки фронта.

4. Обстрелы, действия ДРГ и активность ИПСО призваны создать впечатление подготовки более масштабных действий. Командование ОСГ "Харьков" и ОТГ "Сумы", а также ГУР МОУ и СБУ активно координируются в вопросах формирования виртуальной угрозы наступления на Белгород, что проявляется и в публичных нарративах ИПСО и внутренних документах вышеуказанных структур.

5. Как и ранее, основные резервы ВСУ сосредоточены частично на Запорожском направлении, частично в центральных областях Украины. Запорожское направление по-прежнему является приоритетным для ВСУ, что хорошо видно по сосредоточению людей и техники в тыловых районах, откуда он в течение суток могут выдвинуться на передний край в рамках реализации наступательных планов.

Лучший способ снизить возможности противника по обстрелу приграничных областей – установить и обеспечить контроль над северными районами Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

PS. По данным МО РФ, противник в ходе сегодняшних боев потерял до 30 человек, несколько единиц колесной и гусеничной техники, а также 1 РСЗО "Град".

PS2. Глава Шебекинского района за самоотверженный труд во время обстрелов сегодня был награжден Орденом Мужества. Полностью заслуженно.

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