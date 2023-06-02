 

Мнение: О начале решительных действий… Украина — без шансов?

02.06.2023, 0:25, Разное
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Медведя нелегко по-настоящему разозлить и разъярить, ну если это случилось, то — всё. Даже бегство не поможет.

Дмитрий #Медведев, зампредседателя Совета безопасности РФ, с кипящей, но всё же сдержанной яростью на военном полигоне под Волгоградом выступил неожиданно мощно и даже грозно. И в нескольких словах рассказал, каким же будет ответ Москвы на недавние атаки и провокации со стороны Киева.

Ух!

Если вкратце изложить суть его заявлений, то получается вот что:
1. Украина перешла к актам терроризма, обстреливая не военные объекты, а мирное население России.
2. Соответственно, специальная военная операция всё больше становится контртеррористической.
3. «С террористами ни одно государство не договаривается, террористов уничтожают»
4. Весь «киевский режим» должен быть уничтожен
5. Здесь не может быть сомнений.

Очень грозно. Очень мощно. Очень чётко.

Кажется, киевским властям пора смазывать салом лыжи и пятки.

Хотя…

Не менее чётко видно, что слушая громкие слова маленького человечка, военные с трудом сдерживают смех, отворачиваясь в разные стороны. Даже волгоградский губернатор Андрей Бочаров, получивший звезду Героя России за контртеррористическую операцию в Чечне, прячет ухмылку. Почему?

А кто напомнит, чем закончились предыдущие 100500 громких, грозных и чотких заявлений Дмитрия Медведева?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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