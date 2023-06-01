 

Не увлекаемся вырезом: на что следует обратить внимание при выборе мини-платья

01.06.2023, 21:35, Разное
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Мини-платье может быть женственным и элегантным. Но некоторых женщин пугает этот наряд. Они опасаются выглядеть в нем вульгарно или чувствовать себя некомфортно. Однако эта одежда может быть удобной и красивой, если помнить о некоторых аспектах. В статье мы расскажем, на что нужно обратить внимание при выборе мини-платья.

Обувь

Обувь очень важна при ношении мини-платья. Чтобы создать элегантный и классический образ, выбирайте туфли на шпильке или изящные босоножки. Избегайте моделей с чрезмерным декором и слишком высокими каблуками. Они будут перегружать ваш образ.

Вы также можете надеть с коротким платьем высокие сапоги. Это хороший вариант для прохладной погоды.

Нижнее белье

Подходящее нижнее белье поможет вам избежать неприглядных складок на платье. Идеальным выбором будут бесшовные изделия.

Еще один полезный прием при ношении мини-платья – использование корректирующего белья. Оно поможет вам сделать фигуру более гармоничной. Также вы можете использовать утягивающее боди.

Правильная длина

Мини-платье может иметь разную длину. Выбирайте такой вариант, в котором вы чувствуете себя комфортно.

Стилисты рекомендует выбирать платье длиной до кончиков пальцев, когда вы держите руки вдоль тела. Такая модель подойдет для разных случаев.

Фасон

Не выбирайте модели со слишком глубоким или широким вырезом. Они сделают вашу фигуру несбалансированной. Отдавайте предпочтение классическому вырезу-лодочке.

Если вам нравится свободный крой, то выбирайте платье А-силуэта. Оно подчеркнет вашу талию и добавит больше объема нижней части тела. Однако если вы чувствуете себя комфортно в узком мини-платье, то выбирайте облегающую модель. Все зависит от того, что вам нравится.

Увлажнение кожи

Учитывайте то, что вы будете оголять ноги. Они должны выглядеть безупречно. Отшелушивайте и увлажняйте кожу, чтобы она сияла. Также не забудьте сделать педикюр.


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