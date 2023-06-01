Скандалы: «Мне сегодня так икалось»

Как Лёва подставил бизнес группы «Би-2» на 100 млн

Солист рок-группы «Би-2» Лёва (Игорь Бортник**) на днях стал иноагентом в России. Это может серьёзно отразиться на будущем всего коллектива. Сколько зарабатывали музыканты и что теперь их ждёт? Новый статус у певца появился аккурат после того, как 9 мая в личном аккаунте в Инстаграм* он назвал своих подписчиков, поздравивших музыканта с Днём Победы, «животными» и «убийцами».

Своим поступком артист махом зачеркнул в России карьеру не просто свою, но и остальных участников группы. Только в июне этого года у музыкантов были запланированы несколько концертов в Москве и Сочи, но после такой выходки о них говорить уже не приходится.

Весь прошлый год «Би-2» спокойно работали в России — возможно, ещё сказывалась наработанная ранее репутация. В июле, несмотря на неудовольствие патриотически настроенных футбольных фанатов, группу даже пригласили выступить на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Там, правда, не обошлось без скандала — за непатриотическую позицию музыкантов освистали. К тому же Лёва вышел на площадку в бело-красном шарфе, что только добавило агрессии болельщикам «Зенита».

Однако 9 мая Бортник** раскрылся окончательно. Похоже, после этого внутри коллектива с интернет-дебоширом состоялся тяжёлый разговор, потому что музыкант оскорбления оперативно стёр. Однако скриншоты с его заявлениями успели разлететься по всему интернету и, видимо, кабинетам принимающих решения лиц.

Сколько зарабатывает группа «Би-2»

Несмотря на то, что «Би-2» с начала СВО регулярно давали понять общественности, что не поддерживают Россию, музыканты в целом вели себя сдержанно. Это позволило их фирме «Группа Би-2» за 2022 год только официально выручить в России почти 100 млн. рублей. Выступление коллектива на частных мероприятиях оценивалось в 50 тыс. долларов.

Официально у ООО «Группа Би-2» два учредителя: Александр Уман (Шура Би-2) и Игорь Бортник** (Лёва Би-2), владеющие бизнесом в равных долях. Они же составляют творческое ядро коллектива — авторы музыки и текстов.

Что теперь будет с группой

Получив статус иноагента, Лёва Би-2 вполне может утянуть в небытие всю группу, поскольку ограничения, накладываемые законом № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», отныне будут сказываться на работе и творчестве всех участников бэнда.

До сих пор юридическое лицо было оформлено как микропредприятие, работающее в режиме упрощённого налогообложения и бухучёта. Теперь с этим придётся попрощаться — запрет на работу в УСН оговаривается в п.14 11-й статьи закона.

Первым зримым для поклонников следствием может стать маркировка продаваемых группой в России собственных альбомов, клипов, книжек, постеров и других информационных материалов. Теперь на всех экземплярах продукции «Би-2» должен будет появиться уже знакомый многим дисклеймер: «Настоящий материал (информация) произведён, распространён и (или) направлен иностранным агентом (имярек) либо касается деятельности иностранного агента».

Кроме того, выпускаемые группой песни и клипы согласно этому закону теперь не могут распространяться среди детей и подростков, соответственно, на них должна будет появиться дополнительная маркировка «18+». Вся продукция группы, к которой приложил руку иноагент Лёва, не сможет появляться в эфирах телеканалов, радиостанций и других публичных пространствах, где могут быть дети.

Также могут возникнуть трудности с проведением любых выступлений «Би-2» в России, поскольку в отношении иноагентов действует запрет на организацию и финансирование публичных мероприятий.

Наконец, все иноагенты обязаны предоставлять полную отчётность о своей деятельности в стране: финансировании, движении денежных средств и т.д. Неисполнение влечёт за собой как административную, так и уголовную ответственность, что автоматически закрывает дверь для тихого возвращения на родину сбежавших за границу артистов.

Спустя буквально несколько месяцев после того, как закон об иноагентах заработал, российские беглецы, похоже, начали обретать ясное понимание, чем он для них оказался. Если раньше, получив статус, селебрити бравировали и благодарили власти России за включение в «список достойных людей», то теперь те же Максим Галкин**, Земфира**, Семен Слепаков**, Илья Варламов** и звёзды попроще массово обращаются в суд с требованием лишить их статуса иноагента. Видимо, «Би-2» ждёт тот же путь.

В то же время звёздам – недоброжелателям России депутаты Госдумы намерены усложнить жизнь ещё больше: 26 апреля в парламент страны на рассмотрение был внесён законопроект о внесении поправок к уже действующему 255-му закону. Российское юридическое сообщество уже успело окрестить его «законом о третьих лицах», поскольку документ предлагает наказание для всех, кто будет помогать иноагентам обходить действующее законодательство.

Где теперь выступают «Би-2»

9 мая в той же оскорбительной переписке с подписчиками Лёва Би-2 сообщил, что больше не приедет в Россию. У музыканта есть израильский паспорт, он нашёл свой новый дом, а выступления, мол, никуда не денутся.

Если изучить гастрольный график «Би-2» на сайте группы, действительно, он очень насыщен: более 30 концертов до конца года. Прямо сейчас коллектив завершает тур по США, дальше — многочисленные выступления в республиках Средней Азии, далее — через Кипр — гастроли по южной Европе и через Прибалтику, Париж и Берлин — в Европу северную.

Впрочем, площадки выступлений далеко не всегда крупные. В Европе и США зачастую это казино, небольшие клубы и даже кабаки. О «камерности» помещений говорят даже снимки из фотоотчётов группы о завершаемом туре по США. Сопоставить их размеры, например, с «Лужниками» сложно — чтобы заработать столько же, сколько раньше приносил один концерт в Москве, теперь, вероятно, нужно объехать сразу несколько городов.

Интересно, что если сравнить города выступлений «Би-2» с гастрольными маршрутами других сбежавших из России артистов, окажется, что во многом они совпадают. Это места компактного проживания выходцев из бывшего СССР. То есть аудитория беглых журналистов, блогеров, музыкантов, артистов театра и кино, юмористов и стендаперов — одна и та же. Как долго эмигранты своими кровными евро, долларами и шекелями смогут поддерживать целую армию стремительно беднеющих за границей гастролёров — большой вопрос.

* Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

**Внесён в реестр иностранных агентов.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”