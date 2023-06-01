 

Bloomberg: ЕС может смягчить ряд предложений по 11-му пакету санкций в отношении РФ

01.06.2023, 20:46, Разное
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Bloomberg сообщает, что ЕС намерен смягчить некоторые первоначальные предложения по 11-му пакету санкций против России. Отмечается, что стороны намерены частично отменить запрет на въезд судов, ввозящих запрещенные товары в порты ЕС.

Стороны также планируют ввести 30-дневный льготный период перед введением ограничений в отношении судов, которые, как считается, помогают РФ обходить санкции путем перевалки с одного судна на другое российской нефти, запрещенной к поставке в ЕС.

До этого ЕС планировал запретить судам, помогающим РФ обходить нефтяные санкции, заходить в порты. Основная цель нового европейского пакета санкций – устранить способы обхода санкций россиянами.


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