“Роскошь взрослит, а бархат — это роскошь”: какие ткани стройнят, а какие полнят

Любая девушка и женщина хочет выглядеть привлекательно. Однако не у всех достаточно знаний относительно того, как скорректировать недостатки фигуры и подчеркнуть ее достоинства при помощи одежды. Но модные эксперты всегда готовы дать свои советы, указав, в частности, на то, какие ткани полнят, а какие делают визуально стройнее.

Бархат полнит

Эвелина Хромченко, признанный эксперт моды, рассказала, что зрительно увеличить в объемах, добавив несколько лишних килограммов, может такая ткань, как бархат. При этом данный материал в последние несколько сезонов, будучи весьма актуальным, пользуется большой популярностью. Он присутствует в гардеробе множества модниц.

Эксперт предупреждает:

Опасный материал! И иногда даже очень суперстройная модель может демонстрировать какое-то подобие животика благодаря тому, как бликует бархат. Что уж говорить о даме весомых достоинств и красоты!

Однако отсюда вовсе не следует вывод о том, что нужно как можно быстрее избавляться от всех нарядов из бархата, отдавая их подругам. Носить их не возбраняется, но важно правильно подобрать фасон и сочетать в своем образе ткани разных фактур.

Наиболее безопасным вариантом будет только один предмет гардероба из бархата. У женщин это может быть жакет, а у мужчин – пиджак. Девушки могут носить такой жакет с футболкой с принтом, чтобы тем самым сбить пафос роскошной ткани. Женщинам в возрасте подходят бархатные пальто свободного кроя, жакеты и костюмы. Удачный вариант – это микс различных оттенков одного цвета.

Он еще и взрослит

Однако с ним нужно проявлять осторожность еще и потому, что он взрослит.

Эвелина Хромченко отмечает:

Роскошь взрослит, а бархат – это роскошь.

Кроме опасности визуального прибавления килограммов и излишней солидности, которых можно ожидать от этой ткани, существует еще одна тонкость. Речь идет о том, что угадать, каким образом на бархат ляжет свет и как вещь будет смотреться в том или другом помещении, практически невозможно.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Если есть лишний вес

Эвелина Хромченко считает, что бархат вряд ли когда-нибудь выйдет из моды. Если же есть несколько лишних килограммов, но хочется выглядеть модно, лучше ограничиться бархатными аксессуарами или обувью. Например, классическими лодочками или лоферами.

О правильном выборе ткани, влияющем на эффективность создания образа, рассказала Екатерина Дорощук, модный эксперт, основавшая свой бренд одежды под названием True Woman. Она отметила, какие материалы стоит выбирать полным девушкам и женщинам, а от каких им лучше отказаться.

Осенью и зимой

В осенне-зимний период стоит обратить внимание на кашемир. Он не отличается большой плотностью, но он и не очень тонкий. Выбирая изделия из этого материала, нельзя забывать о пропорциях, объемах. Но это уже относится к выбору не ткани, а модели. Прекрасным выбором в холодные дни будет также и альпака, и прочие виды шерсти небольшой толщины.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Круглый год

Весь год полным девушкам и дамам можно использовать хлопок и шелк. Летом – в качестве самостоятельной единицы одежды, а в осеннюю и зимнюю пору – вписывать их в многослойные луки.

Особам с пышными формами прекрасно подойдут хлопковые футболки и рубашки оверсайз. Чтобы скорректировать недостатки фигуры, нужно выбирать хлопок повышенной плотности, относящийся к премиальному классу, так как он гораздо лучше держит форму.

Что касается шелка, то здесь нужно учитывать ряд нюансов. Если это атласный шелк, то он, как правило, зрительно увеличивает объем. Если же платье из такого материала очень вас привлекает, лучше выбирать фасон с запахом и с завышенной талией.

Выбирая другие виды шелка – полупрозрачный шифон, креповый шелк, – стоит отдавать предпочтение просторным блузам и платьям, имеющим тонкую натуральную подкладку и не обтягивающим фигуру.

Популярным в течение всего года является деним. Изделия из него, платья и брюки, также стоит носить девушкам plus size.

Весной и летом

Рассматривая ткани, относящиеся к весенне-летнему сезону, нужно в первую очередь отметить лен, который в последнее время набирает все большую популярность. У него есть только один минус – это то, что он мнется. Поэтому лучше отдавать предпочтение широкой одежде изо льна – просторным платьям, брюкам и рубашкам.