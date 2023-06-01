Были обнаружены самые старые следы древних людей

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01.06.2023, 19:45, Разное
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Возможно, это одно из самых значительных и научно интересных открытий в истории археологии. Команда ученых из Лестерского университета обнаружила в ЮАР остатки человеческой деятельности, которые оказались намного древнее предыдущих находок.
Археологи обнаружили около 200 каменных орудий, которые были изготовлены примерно 2,6 миллиона лет назад. Это гораздо раньше, чем находки на таких знаменитых археологических площадках, как Олдувайский Каньон в Танзании или Коффи-Плейнз в ЮАР, где найдены следы человеческой деятельности, относящиеся к периоду около 1,8-2,5 миллионов лет назад.
Обнаружение такой древности позволит археологам более глубоко изучить первобытную эволюцию человечества на африканском континенте. По словам ученых, эти находки могут указывать на то, что появление первых людей на планете произошло еще раньше, чем предполагалось ранее. Также обнаружение таких орудий говорит о более развитом разуме у предков современных людей, чем думали ранее.
Результаты исследования были опубликованы в издании “Nature”. Археологические находки в ЮАР – это уже не первый подобный случай, и это только укрепляет статус этого места как одной из наиболее значимых археологических площадок в мире.


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