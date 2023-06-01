Скандалы: Лохотрон и развод

Как на самом деле обманывает «Русское лото» и обманывает ли?

«Русское лото» по праву считается всенародной российской лотереей, но и этот статус только добавляет хейта на тему «обман в Русском лото», «как обманывают государственные лотереи» и пр. История этих розыгрышей берет начало в 1994 году, когда на телеканале РТР вышел первый выпуск совершенно новой на тот момент передачи. В основе концепции лежит принцип бинго-лотереи, щедро сдобренный «русским» колоритом и атмосферой семейных посиделок в выходной день.

Все эти годы миллионы телезрителей наблюдают за проведением розыгрышей — и за других «поболеть», и самим счастья попытать. По данным социологических опросов, бренд «Русское лото» знают 98% опрошенных, а 90% когда-либо покупали билеты этой лотереи.

Другая сторона медали

У огромной популярности есть и обратная сторона, которую нельзя не заметить там, где речь заходит о возможности выиграть денежный приз. Многие живут в ожидании «волшебника в голубом вертолете», «магической кнопки» и других ненапряжных способов быстрого заработка. К таким по умолчанию принято причислять и лотереи, ведь что может быть проще — просто купи билет, и удача обязательно тебе улыбнется. Когда этого не происходит, разочарованные участники устремляются на просторы интернета с целью найти и наказать «виновных».

Потому, несмотря на почти тридцатилетнюю историю и всенародную популярность, «Русское лото» и по сей день время от времени подвергается нападкам со стороны потребителей. Крупные розыгрыши нередко вызывают негатив на форумах и в соцсетях, где расстроенные проигрышем люди кричат про «обман», «развод» и «лохотрон». Истории недовольных и разочарованных полнятся обвинениями в кумовстве, подставе и мошенничестве. Тем не менее лотереи были и остаются одним их самых популярных развлечений. Что же заставляет людей вновь и вновь приобретать заветные билеты, как работают лотереи и действительно ли призы в «Русском лото» достаются только «избранным»? Разбираемся в сегодняшней статье.

Крушение мечты: как ожидания разбиваются о реальность

Если задаться вопросом, зачем вообще люди покупают лотерейные билеты, однозначного ответа на него, скорее всего, не будет. Здесь смешиваются желание испытать судьбу, почувствовать себя уникальным, стремление развлечься и чувство причастности и, конечно, возможность быстро стать обладателем крупной суммы денег. Стоимость билета народной лотереи «Русское лото» не очень велика — сто пятьдесят рублей, при этом выиграть можно суммы с шестью нулями, а в новогодних тиражах — еще больше. Соблазн велик, стоит признать это. Но чем выше ожидания, тем более болезненным выходит столкновение с реальностью. Человек, который мысленно уже потратил заветный куш, а на деле остался ни с чем, испытывает колоссальное разочарование. Здесь можно говорить о психологическом аспекте, даже затронуть особенности работы мозга, ведь в процессе ожидания награды — необязательно материальной — у нас повышается уровень дофамина, который многие ошибочно называют «гормоном удовольствия».

Напряженное ожидание итогов повышает уровень адреналина, что тоже не способствует рациональному мышлению. По итогу человек, оставшийся без выигрыша, расстраивается сразу на нескольких уровнях, и не все они сознательны и осмысляемы. Именно это вкупе с чувством стыда (хотел показать свою уникальность, а оказался «как все») толкает людей на поиски виноватых. Так поклонники розыгрышей превращаются в агрессивных критиков, завистников и «разоблачителей обмана».

На что способны разочарованные участники

Первыми под раздачу попадают, разумеется, распространители лотерей — «Столото». Многие разочарованные говорят, что их якобы обманывает и компания в целом, и «Русское лото» в частности, как самая известная в нашей стране лотерея. По данным «Столото», по которой общая сумма призов в эту лотерею только с 2014 года превышает отметку в 50 миллиардов рублей, а количество победителей, выигравших суммы от миллиона рублей, составляет уже около трех тысяч человек, служит слабым утешением. Куда более действенным способом для многих является вера в обман, в то, что «в лотереях все куплено» и «выиграть в лотерею нереально». Как следствие, некоторые разочарованные участники формируют своего рода общество недовольных и устремляются на просторы интернета, оставляя негативные отзывы на специализированных сайтах и в социальных сетях. Эту информацию смело используют недобросовестные информационные ресурсы, которые на основе одного комментария способны развернуть целую новость под кричащим об обмане заголовком.

Как правило, критики руководствуются в первую очередь личным опытом. Одни никогда в жизни не выигрывали в лотерею крупных сумм, другие не выигрывали сами или не знают никого из тех, кому улыбнулась удача. Как тут не поверить в «развод», «лохотрон» и «кидалово»?

Если вдуматься, то подобные вопросы вызывают сразу несколько возражений. Во-первых, личный опыт является субъективным переживанием, и ошибочно выводить из него некое правило. Это относится и к утверждению про «никто из моих знакомых никогда не выигрывал в лотерею». Если у меня таких знакомых нет, это не значит, что их нет у кого-то другого. Так, согласно опросу, который компания «Анкетолог» провела в 2022 году, у 18% россиян есть знакомые, которые выигрывали в лотерею значительные суммы. И если я не выиграл в лотерею миллион, это не значит, что людей, которым это удалось, не существует. Во-вторых, многие считают себя проигравшими, потому что сумма выигрыша оказывается либо незначительной, либо просто меньше, чем человек ожидал. Хотел миллион, а получил тысячу.

Личное отношение

Среди недовольных итогами розыгрышей есть еще одна категория «разоблачителей». Только их «праведный» гнев направлен не на распространителей лотереи и не на «Русское лото». Сложно сказать, чем руководствуются люди, когда приходят в интернет и начинают в буквальном смысле травить незнакомых людей, которым повезло больше, чем хейтерам. Вероятно, обида смешивается с чувством безнаказанности (в сети ведь можно все, просто спрячься за никнеймом), завистью и желанием взять реванш — не финансово, так хотя бы морально. Подчас деятельность последних оказывается настолько разрушительной, что никакими выигрышами нельзя компенсировать пережитые негативные эмоции. Несколько лет назад жертвой интернет-скандала стала первая единоличная победительница «Новогоднего миллиарда» — специального тиража «Русского лото», к которому год от года проявляют все больший интерес.

В 2020 году первым лотерейным миллиардером в России стала жительница Подмосковья по имени Надежда Бартош. К сожалению, её радость победы была омрачена. Спустя очень короткое время в сети поднялась волна негатива, которая быстро переросла в настоящую травлю. Выяснилось, что у победительницы имелся бизнес, в связи с чем ее начали подозревать в связях со «Столото». История получила настолько широкую огласку, что дело дошло до независимого журналистского расследования, которое провела одна из газет. По его результатам было доказано, что подозрения недоброжелателей не имеют под собой никаких оснований и нет причин сомневаться в том, что выигрыш достался Надежде честно. Однако после случившегося Бартош предпочла больше не появляться в инфополе, наотрез отказываясь комментировать свою победу.

Вокруг второго счастливчика, которому довелось единолично выиграть миллиард рублей, тоже ходило немало слухов. Еще до официального объявления победителя о нем появлялась самая разная информация. Мужчине пришлось закрыть свою страницу в одной из социальных сетей. Впоследствии Александр Земсков согласился на публикацию своей истории и в коротком интервью пояснил, что делает это именно за тем, чтобы пресечь возможные домыслы и «теории невероятности».

Никакого волшебства: основные принципы работы лотерей

Наряду с критиками и сторонниками заговоров среди участников всегда находятся те, кто верит в «ритуалы удачи», магию чисел и даже обращается за помощью к экстрасенсам, чтобы получить помощь «высших сил» в погоне за удачей. Однако логика и рациональный подход говорят обратное. Выигрыш в лотерею — дело случая, и ни математический расчет «счастливых» и «несчастливых» номеров, к которой прибегают некоторые «эксперты», ни магия здесь не помощники. В основе работы любой лотереи лежит два принципа — равновероятности и случайности, а потому предсказать результаты розыгрыша попросту невозможно. По принципу равновероятности, каждый билет может с равной вероятностью оказаться выигрышным. А принцип случайности говорит сам за себя — победу определяет только случай.

Так как каждый розыгрыш — это самостоятельное событие, результат которого предсказать невозможно (ведь он случаен), то с научной точки зрения нет никакого смысла собирать статистику выпадения тех или иных чисел. Попытки высчитать подходящую числовую комбинацию вряд ли увенчаются успехом. С другой стороны, многих участников увлекает сам процесс, поэтому они все равно следят за результатами розыгрышей любимых лотерей и пытаются угадать, когда же выпадет их заветная комбинация. Но как бы нам ни хотелось выиграть, рецепта гарантированной победы в случае с лотереями точно не существует.

Согласно статистике «Столото», выигрышным становится каждый четвертый лотерейный билет. Означает ли это, что он принесет своему обладателю крупную сумму? Необязательно. Хотя и здесь официальные данные внушают оптимизм. К примеру, по итогам последнего на сегодня «Новогоднего миллиарда», что прошел в январе, в стране стало на 75 лотерейных миллионеров больше, а выигрышными стали 8 032 065 билетов.

Назовите точную цифру: какова вероятность выигрыша

В основе любой лотереи лежит конкретная математическая формула, по которой и проводится розыгрыш. В первую очередь, эта формула и определяет вероятность выигрыша для всех участников розыгрыша. Например, в «Спортлото «5 из 36» вероятность выиграть суперприз составляет 1 к 1,5 миллиона (для этого нужно угадать 5 чисел из 36 в одном игровом поле билета и 1 из 4 — в другом).

При этом в бинго-лотереях вероятность выиграть также зависит от хода, до которого длится игра, ведь чем больше бочонков вытаскивают, тем выше вероятность, что у вас получится зачеркнуть необходимые числа в своем билете. А вероятность выиграть в «Русском лото» самые крупные призы, которые разыгрываются в первых турах, также зависит от количества проданных билетов. К примеру, в уже упомянутом «Новогоднем миллиарде» основной приз разыгрывается во втором туре. По правилам, выигрывает тот билет или билеты, в которых раньше других закроются все 15 чисел одного из игровых полей. То есть вероятность выигрыша главного приза, миллиарда рублей, напрямую зависит от количества проданных на тираж билетов и от того, сколько билетов купили лично вы.

На новогодний тираж 2023 года продали больше 27 млн билетов, то есть для каждого билета шанс принести своему обладателю миллиард составлял примерно 1 к 27 млн. Потому есть смысл купить сразу несколько билетов на специальный тираж: например, приобрести подарочный набор. Это пусть немного, но повысит вероятность стать победителем. Кстати, триумфатор этого года получил свой счастливый билет именно так.

Исходя из правил «Русского лото» вероятность стать обладателем более скромного приза значительно выше. В третьем и следующих турах выигрывают билеты, в которых раньше других закрываются все 30 чисел игрового поля. То есть, чем быстрее закрываются числа, тем больше приз. Также имеет значение, до какого хода идет игра. Чем больше ходов, тем больше победителей, но суммы будут небольшими. Хотя в «Новогоднем миллиарде — 2023» на 65-м ходу игры сразу 59 участников разделили между собой оставшиеся 25 миллионов рублей призового фонда. Таким образом, каждый из них получил больше 400 тысяч рублей. Много это или мало? Каждый решает для себя сам. Но стоит помнить, что каждый билет может оказаться счастливым, а удача выбирает победителя случайно.

Поэтому ошеломительный выигрыш является везением, а не закономерностью, а чужой успех может послужить отличным стимулом, чтобы впервые купить лотерейный билет. В любом случае это гораздо приятнее, нежели хейт в сети и желчное обсуждение очередной «теории заговора» среди других недовольных.

Почему лотереям «Столото» можно доверять?

История российских лотерей началась еще в XVIII веке, во времена петровских реформ. После прихода к власти большевиков розыгрыши были на какое-то время запрещены, но вскоре их вернули с благой целью — собирали средства в помощь голодающим. В 1970 году появляется «Спортлото», чья популярность достигла максимума в период перед Олимпиадой. Доход с продажи билетов шел на поддержку спорта: например, на строительство олимпийских объектов. В то время даже проигрыш у многих участников лотереи не вызывал сожалений, ведь люди знали, что, покупая билет, делают значимое для страны дело — помогают спорту.

Новый всплеск популярности лотерей пришелся на 90-е годы. После распада СССР количество лотерей быстро росло, однако честными — по отношению к людям и к государству — оказывались единицы. К концу «лихих 90-х» и лотереи, и составлявшие им конкуренцию игровые автоматы получили репутацию «лохотрона».

В 2014 году государство обратило внимание на сферу лотерей. Вопрос был решен радикально: частные розыгрыши были полностью запрещены, и единственным организатором лотерей в России стало государство. На данный момент право организовать лотерею есть только у двух органов исполнительной власти — Министерства финансов и Министерства спорта. Они также следят за процессом проведения розыгрышей, задействуя независимые системы контроля. Последние позволяют контролировать неизменность базы билетов, заявленных для участия в розыгрыше, что дает возможность избежать «вбросов» и исключает всякий шанс выигрыша по фальшивому билету.

Реализацией билетов, рекламой и выплатой выигрышей занимаются специальные компании-распространители. В настоящее время «Столото» является крупнейшим распространителем всероссийских государственных лотерей и распространяет билеты двух операторов — АО «ГСЛ» и ООО «Спортлото». Надзором за проведением российских лотерей занимается Федеральная налоговая служба, которая также контролирует выплату выигрышей победителям и целевых отчислений государству (часть денег от продажи лотерейных билетов по закону обязательно направляется в федеральный бюджет в целях развития спорта).

Таким образом, проведение розыгрышей на всех этапах контролируется государством, а выплаты осуществляются по закону в оговоренные сроки и установленном порядке. Такой подход вот уже почти 10 лет позволяет говорить о честности и прозрачности проведения лотерей, а также дает гарантию выплат участникам.

Под контролем находится и проведение розыгрыша в реальном времени. К примеру, в «Русском лото», как и в других тиражных лотереях, на каждом тираже присутствует специальная тиражная комиссия. Она тщательно проверяет необходимый для игры комплект — мешок и бочонки, а по окончании — подписывает специальный протокол. Розыгрыш может быть признан состоявшимся, только если у комиссии нет претензий. Отсутствие нарушений также фиксируется документально.

В случае с «Русским лото» и другими телевизионными лотереями каждый розыгрыш записывается на камеру, а в студии находится не только тиражная комиссия, но и присутствуют зрители. Еженедельные тиражи «Русского лото» записываются накануне выхода передачи, то есть их показывают на следующий день после розыгрыша. Что касается «Новогоднего миллиарда», то он вообще проходит в прямом эфире.

Если говорить о числовых лотереях, тиражи которых проводятся с помощью лототронов, то за их розыгрышами можно следить в режиме онлайн-трансляции на сайте «Столото» или даже приехать в лотерейный центр и контролировать все лично — там есть целая прозрачная комната с прозрачными лототронами.

Чуда ждать не стоит?

Как можно заметить, контроль за проведением лотерей осуществляется сразу на нескольких уровнях — от наблюдения зрителей и комиссии до проверки федеральной налоговой службой. По логике, этого более чем достаточно.

Однако человеческую психику и особенности поведения подчас очень сложно контролировать рационально. Потому недовольные и убежденные в обмане со стороны организаторов, распространителей и участников лотерей будут всегда. И в этом можно усмотреть пользу — если есть антагонисты, должны быть и главные герои. С их историями можно ознакомиться на официальном сайте «Столото», они дали согласие на публичность и рассказали, как изменилась их жизнь после выигрыша. Вероятно, кто-то из этих счастливчиков тоже пытался когда-то повлиять на результаты розыгрыша — высчитывал выигрышную комбинацию, покупал билеты только в «счастливой» точке продаж, в тот день недели, который по гороскопу считался благоприятным…

Однако если пользоваться логикой и рациональным мышлением, а также не слишком серьезно относиться к попыткам ухватить удачу за хвост, то участие в любой лотерее, особенно — в народной и любимой, принесет гораздо больше положительных эмоций. Покупая лотерейный билет, человек сам делает выбор между «вложиться в свое счастье максимально» или «отдаться на волю случая». И то, и другое имеет право на жизнь. А фортуна по-прежнему любит смелых, решительных и целеустремленных, и шанс подружиться с ней есть у каждого.

Иван Дмитриев

Оригинал материала: “Наша Версия”