Мнение: Тоска блогеров по России, именной расизм во Флориде и инвестиции США в «смерти русских»

1. Блогеры, переехавшие в США из России и с Украины, жалуются на свою невостребованность (ссылка):



Популярная в России блогерша Мари Сенн оценила жизнь в США словами «никому не нужны». Свой комментарий она озвучила в интервью для YouTube-канала YesNoYes.

«Когда ты приезжаешь в Америку и начинаешь здесь жить, здесь сломаться в одно мгновение можно. А когда ты ходишь по Москве, тебя все узнают. Наши блогеры приезжают, извините за выражение, тут мы никому не нужны пока что», — высказалась тиктокерша.

По словам Сенн, многим российским блогерам тяжело смириться с тем, что в США другие условия. «Здесь другие цены, здесь очень дорого», — заключила она.

Ранее популярный блогер Амиран Сардаров, известный по YouTube-каналу «Дневник хача», переехавший в США, назвал жизнь там тяжелой. Инфлюэнсер признался, что испытывает тоску по России. Блогер также отметил, что в Соединенных Штатах у него иногда возникают трудности в разговоре с местными на английском языке.

Ага, ага, «тут мы никому не нужны пока что». «Пока что». Потом-то, конечно, американцы начнут массово подписываться на уехавших блогеров, донатить им. Надо только немного подождать.

2. К вопросу о том, возможен ли неприкрытый расизм в современных США, несмотря на всю их самопровозглашённую толерантность и борьбу с расистами. Блогер Китайский связной пишет (ссылка):



Группа этнических китайцев, проживающих в США, подала иск против штата Флорида, в котором некоторое время назад был принят дискриминационный закон, запрещающий покупку недвижимости гражданам Китая, России, Кубы, Венесуэлы, и ещё кажется Северной Кореи.

Закон прям огонь – он не просто гражданам запрещает, а тем, чьи имена характерны для данных стран. Прикиньте какая свободная свобода в цитадели демократии? Если у тебя в документе IVANOV, и паспорт например Канады, твою сделку сразу на review отправят.

И тема-то эта, чисто расистская и сегрегационная, там массова – вспомните хотя бы недавнее шоу с отчётом гендира ТикТока перед Конгрессом:

– Покажи партбилет компартии Китая, грязный коммуняка;

– <…> я из Сингапура;

– Что ты нам мозги пудришь, видно же, что китаец, покажи партбилет, у вас у всех есть;

Интересно будет следить за судьбой иска. Снижать антикитайскую риторику никак нельзя, тем паче что губернатор штата, в котором всё происходит – Флориды – выдвигается кандидатом в президенты США. Показательно слить китайцам – электоральная смерть. Но закон абсолютно дискриминационный, без вариантов. В общем, в суде будет интересно.

3. Комментарий Павла Шипилина по поводу скандала с американским сенатором, который, по версии, представленной украинскими СМИ, крайне высоко оценил инвестиции США в убийство русских (ссылка):

Слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о «лучшей инвестиции» США в «смерти русских» была вырвана из контекста, фразы были произнесены в разных частях встречи конгрессмена с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет Reuters.

Проще говоря, на Украине изготовили фейк, а сейчас публично в этом признались.

Но реакция Грэма любопытна: «Как обычно, российская пропагандистская машина усердно работает», — заявил Грэм агентству. Перевел стрелки. Хотя и неуклюже.

Однажды холопы так подставят господ, что тем придется высечь их на конюшне…