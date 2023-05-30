Мнение: О страданиях релоканта с «Азовстали»… Что плен благодатный делает?

#Украина стала забывать своих «героев», год назад мужественно эвакуировавшихся прямиком в российский плен. Столько новых событий произошло. Столько городов оставлено. Столько надежд порушено. А они… прохлаждаются.

И «герои» решили напомнить о себе самым неожиданным образом.

Мол, они тоже страдают.

Мать одного из командиров «Азова», признанного в России террористической организацией, Святослава «Калины» Паламара Лидия Паламар заявила, что её сын, который после обмена пленными, находится в Турции, содержится там фактически как в тюрьме. По словам женщины, с сыном она поддерживает связь по телефону.

«Есть два звонка, которыми они могут пользоваться, два номера телефона. То есть к жене и к маме с отцом, – сообщила Лидия Паламар. – Если, например, есть суббота, воскресенье, преимущественно выходные. Потому что их выводят на прогулку. Я так понимаю, что ему там просто комфортно поговорить с семьёй. Тогда он звонит».

Она также рассказала, что когда спрашивает сына об условиях пребывания сына, тот говорит, что воспринимает это как плен. Официально бывшие «азовцы» находятся под охраной в одном доме, но в разных комнатах. Территорию здания они не могут свободно покинуть, но их кормят и при необходимости могут вызвать врача или переводчика.

«Это плен, — добавила женщина. — Обменять – обменяли, Но [пророссийского украинского политика Вмктора] Медведчука обменяли – он на свободе, ведет политическую… пропаганду, бизнесом занимается, а наши во всём ограничены. Во всём. Мы все понимаем, что это тюрьма, но в хороших условиях».

Год назад «героические» защитники мариупольского завода «Азовсталь», поклявшиеся держать оборону насмерть, решительно экстрадировались в российский плен, ссылаясь на некий приказ командования. Действительно, впоследствии Киев объявил, что ради спасения жизни своих солдат нечто подобное он разрешил (но не приказал). Но произошло это фактически уже после того, как боевики «Азова» начали складывать оружие. В частности, на следующий день после сдачи завода президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные, находившиеся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, получили «сигнал» — снова не приказ — от командования ВСУ о праве «выйти и сберечь свою жизнь».

Всего, по данным Минобороны России, «экстрадицию в плен» предпочли верной смерти 2439 украинских военных, находившихся на территории металлургического комбината. В их числе были командир украинского нацбатальона «Азов» Денис «Редис» Прокопенко, его заместитель Святослав «Калина» Паламар, а также примкнувший к ним командир 36-й ОБрМП Сергей «Волына» Волынский. Поначалу звучали заявления, что над «азовцами» готовят показательный процесс в рамках денацификации, но 21 сентября 2022 года 200 украинских военных обменялина Виктора Медведчука, а пятерых «отцов-командиров» с «Азовстали» — на 55 российских пленных. По условиям сделки, всех «азовцев» отправили не домой, а в Турцию под личные гарантии турецкого президента, где они должны оставаться до конца боевых действий. И вот уже девятый месяц они невыносимо страдают от того, что их на родине стали забывать. Того и гляди из «героев» разжалуют.

Но ведь легко отделались парни.

Так чего же теперь скулить и ныть, как девчонки?

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