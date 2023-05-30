Миндаль богат ненасыщенными жирами, а яблоки – источник пектина: 7 продуктов, удовлетворяющих потребности детей в клетчатке

Клетчатка является важным питательным веществом, которое помогает нам оставаться сытыми и поддерживает работу ЖКТ. Диета, включающая богатые клетчаткой продукты, может помочь предотвратить запоры у детей. Вообще, клетчатка бывает растворимой и нерастворимой. Первая поступает из растений и включает такие вещества, как пектин. Клетчатка содержится во фруктах, овощах, овсе и ячмене. Помогает регулировать уровень сахара и холестерина в крови. Нерастворимая клетчатка поступает из внешней оболочки растений и проходит непосредственно через пищеварительную систему. Примерами являются сельдерей и семечки.

Какие продукты удовлетворяют потребность детей в клетчатке?

Фасоль

Всего полстакана фасоли содержит много клетчатки, а также белка и магния. Ребенку можно предложить красную фасоль, сварив из нее суп или добавив к говядине.

Беспокоитесь о метеоризме из-за употребления красной фасоли? Нужно просто есть больше орехов или, по крайней мере, делать это регулярно.

После 3-4 недель регулярного употребления кишечник адаптируется, а уровень газов вернется к исходному уровню.

Семена чиа

Даже столовая ложка семян чиа может иметь большое значение в рационе ребенка. Они богаты клетчаткой, содержат омега-3 жирные кислоты и большое количество белка. В 2 столовых ложках содержится 10 г клетчатки.

Семена чиа, как известно, придают текстуру любому блюду, помимо пользы для здоровья. Их добавляют в овсянку, пудинги, джемы, салаты. В качестве альтернативы, попробуйте смешать семене со смузи или йогуртом прямо перед тем, как ваш ребенок съест его, чтобы у него не было много времени впитать воду и спровоцировать вздутие живота.

Цельнозерновая паста

Цельнозерновые макароны — отличный источник клетчатки. В порции таких макарон из цельнозерновой муки содержится около 7 г клетчатки. Они также богаты полезными фитонутриентами, которые, как считается, помогают предотвратить различные заболевания.

Миндаль

Миндаль богат ненасыщенными жирами, которые не просто полезны для здоровья, а, как считается, снижают риск сердечных заболеваний. Миндаль содержит много здоровой клетчатки, а также около 6 граммов белка на порцию. Детям можно есть миндаль в качестве перекуса, но обязательно, как родитель, обращайте внимание на размеры порций.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Овес

Овес богат как нерастворимой, так и растворимой клетчаткой. Еще этот продукт интересен наличием особого типа растворимой клетчатки, называемый бета-глюканом. Такое вещество может помочь контролировать уровень сахара, замедляя скорость поглощения глюкозы или сахара в крови.

Также было доказано, что бета-глюкан помогает снизить уровень общего холестерина и так называемого холестерина ЛПНП. Полстакана цельного овса содержит другие важные витамины и минералы.

Будьте осторожны с овсянкой быстрого приготовления, которая часто содержит сахар. Вместо того, чтобы использовать быстрорастворимые и ароматные хлопья, попробуйте перейти на цельный овес.

Яблоки

Яблоки являются хорошим источником пектина. Это разновидность растворимой клетчатки, которая снижает уровень холестерина. Одно среднее яблоко содержит 4,5 грамма клетчатки.

Яблоко можно просто почистить и дать ребенку. Из него также можно приготовить яблочный пирог, который полезен для здоровья и выглядит особенно аппетитно для ребенка.

Сладкий картофель

Сладкий картофель — популярный продукт, который очень сытный и имеет сладкий вкус. Он богат бета-каротином, витаминами группы В и различными минералами. Сладкий картофель может быть вкусной заменой торта. Содержание клетчатки в вареном продукте среднего размера составляет 3,8 г.

Вот семь продуктов, которые идеально удовлетворяют потребности детей в клетчатке. Обязательно вводите их в рацион.