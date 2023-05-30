 

Половина россиян не уверена в надежности паролей от своих личных аккаунтов

30.05.2023, 14:40, Разное
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Результаты опроса, проведенного Tinkoff ID и аналитическим агентством Online Market Intelligence (OMI), показывают, что половина российских пользователей Интернета не уверены в своих паролях.

Остальные 50% используют простые символы, которые легко запомнить. Только 21% пользователей применяет генераторы паролей, которым, в свою очередь, не доверяют 44%, утверждая, что они создают слишком сложные пароли.

Многофакторная аутентификация используется 59% респондентов для защиты собственных учетных записей. Второе место заняла биометрическая идентификация – она у 34% россиян.

С другой стороны, традиционные способы борьбы с опасностями в Интернете также широко используются респондентами. В вопросе с множественным выбором россияне назвали антивирусные программы (52%), ограничение доступа к информации о местоположении (45%), сокрытие контактов в открытом доступе (45%) и отказ от сохранения данных с банковских карт для покупок в Интернете.

В исследовании приняли участие более 1 000 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.


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