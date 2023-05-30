Когда убрать волосы просто необходимо: 5 способов сделать хвост на коротких волосах

Хвост является универсальной прической, которую можно сделать не только на длинных и средних, но и на коротких волосах. Именно поэтому он пользуется такой большой популярностью на протяжении долгих лет. Если вы не знаете, как сделать хвостик так, чтобы это выглядело оригинально, примите во внимание нижеописанные рекомендации.

Хвостики

Это очень милая прическа, которая состоит не из одного, а из двух хвостиков. Расчешите волосы по направлению роста и разделите их вертикальным пробором. После соберите каждую из частей в хвостик и закрепите резинкой.

Поднимайте волосы как можно выше, однако если нижние пряди останутся свисать, не беспокойтесь, это не испортит прическу.

Гладкий низкий хвост

Стильная и элегантная прическа, которая отлично стилизуется и является универсальной (подходит для дам всех возрастов, практичная и пр.). Нанесите на волосы гель, после чего расчешите и разделите вертикальным пробором от центра лба до макушки. Соберите внизу хвостик, который можно также закрепить резинкой или декоративной заколкой или использовать прядь волос, чтобы покрыть резинку.

Высокий хвостик (на главном фото)

Очень нежная, милая и привлекательная прическа, которая к тому же является очень удобной и простой в выполнении. Расчешите все волосы вверх или опустите голову вниз, чтобы собрать их на макушке. После также закрепите резинкой или любой декоративной заколкой. Структура и тип волос значения не имеют, прическа отлично смотрится с челкой или без нее.

«Мальвинка»

Эту прическу еще называют полухвостом, и она отлично подходит для коротких волос. Дело в том, что далеко не всегда можно собрать все волосы до последней пряди. В некоторых случаях для того им не хватает длины. Если вы планируете сделать “мальвинку”, у вас гарантированно все получится. Разделите волосы на две части горизонтальным пробором и соберите верхнюю часть, закрепив ее резинкой. Прическа готова.

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С обрамляющими лицо прядями

Собрать волосы сзади, даже если они очень короткие, не проблема, сложно «дотянуться» до хвостика передними прядями. Однако не стоит опускать руки, поскольку никуда “дотягиваться” и не надо. Оставьте пряди на месте, а хвостик соберите из остальных волос. Сегодня в тренде челка в виде усиков, к тому же она прекрасно обрамляет лицо, помогая ему обрести овальную форму, считающуюся максимально приближенной к идеальной.

Вместо заключения

Наверняка вы убедились в том, что небольшая длина не является помехой для оформления красивой прически и в частности хвостика. И в качестве бонуса хочется предложить вам несколько оригинальных идей для укладки коротких волос.

Вы можете использовать косички разных плетений (к примеру, французское плетение идеально подходит для коротких волос), сочетания плетений и хвостов или просто использовать невидимки и другие декоративные заколки, чтобы добавить прическе оригинальности.

Используйте фантазию, экспериментируйте, у вас для этого есть все возможности (короткие волосы не являются препятствием для проявления творчества, с ними также можно сделать не просто прическу, но и настоящий шедевр парикмахерского искусства).