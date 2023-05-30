Алоэ вера или соль – домашние способы снять боль и зуд от солнечных ожогов

Чтобы предотвратить солнечные ожоги, наносите солнцезащитный крем с высоким SPF. Так полагают многие. Но солнечные ожоги случаются и у предусмотрительных людей. Возможно, вы плохо нанесли крем или забыли повторно сделать это после купания. В любом случае, после появления солнечного ожога, который часто сопровождается зудом и болью, главная задача сводится к тому, как избавиться в домашних условиях от этой проблемы. В сегодняшней статье мы расскажем вам о нескольких хитростях.

Солнечные ванны под запретом

Поняв, что вы обгорели, немедленно уходите с солнца. Каждая секунда дополнительного пребывания на солнце усугубляет ожог. Лучше всего оставаться в помещении. Но если это невозможно, переместитесь в самое тенистое место поблизости.

Пляжные зонты плохо защищают от ультрафиолетовых лучей, если только они не очень большие и не сделаны из плотной ткани. Воздействие солнца может происходить даже в тени, поскольку УФ-лучи отражаются от поверхностей и проникают сквозь все, от облаков до листьев.

Примите прохладный душ

Примите прохладный душ или ванну. Вода охладит кожу и поможет уменьшить тяжесть ожога. Избегайте использования мыла, потому что оно будет раздражать и высушивать дерму. После этого дайте себе высохнуть на воздухе. Использование полотенца может вызвать дискомфорт и раздражение. Если вам все же необходимо использовать полотенце, слегка промокните кожу, но ни в коем случае не трите ее.

Используйте гель алоэ вера

Нанесите гель с алоэ вера или глубоко увлажняющий крем. Нанесите его на место загара, чтобы увлажнить и охладить кожу. Повторите процедуру несколько раз в день, чтобы уменьшить сухость и шелушение.

Также эффективными могут оказаться лосьон или гель, содержащие витамины С и Е. Но всегда избегайте жирных или спиртосодержащих продуктов.

Если у вас есть дома растение алоэ вера, вы можете получить увлажняющий гель прямо из листьев. Просто отрежьте лист, разрежьте его ножом вдоль, выдавите гель и нанесите на ожог. Гель, полученный непосредственно из растения, чрезвычайно концентрированный, натуральный и одновременно с этим эффективный.

Пейте больше воды

Длительное пребывание на солнце и жара вызывают обезвоживание. Солнечный ожог также притягивает воду к поверхности кожи и отводит ее от остального тела. Не забывайте пить больше воды в течение следующих нескольких дней.

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Допускается даже превышение ежедневной рекомендации по 8 стаканам воды, пока не заживет солнечный ожог, особенно если вы продолжаете находиться в жарком климате или занимаетесь спортом или другими видами деятельности, которые вызывают у вас потливость.

Холодный компресс

Сделайте холодный компресс и приложите его к месту ожога. Заверните несколько кубиков льда во влажную ткань. Затем слегка прижмите ткань к обгоревшей области на 15-20 минут. Повторяйте процедуру несколько раз в день.

Помните, что лед или другие замороженные продукты нельзя прижимать непосредственно к коже. Это может только усугубить ситуацию.

Прием противовоспалительных препаратов

При необходимости можно принять таблетку любого противовоспалительного. Например, Ибупрофена. Он уменьшит боль, отек и покраснение. Продолжайте принимать это лекарство в течение 48 часов.

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Компресс из чая

Заварите несколько пакетиков черного чая. Дайте воде остыть. Можно добавить лед, чтобы ускорить процесс. Достаньте чайные пакетики из воды и положите их прямо на место ожога. Дубильные вещества в чае помогут уменьшить воспаление.

Ванна с содой

Насыпьте чашку соды в прохладную ванну. Примите ванну, а после выхода дайте раствору пищевой соды высохнуть на коже. Это успокоит боль и поможет исцелить вашу кожу.

Сода обладает как антисептическими, так и противовоспалительными свойствами. Это означает, что она поможет уменьшить воспаление и предотвратить инфекцию.

Польза овсянки

Пропустите холодную воду через сито с сухой овсянкой и соберите жидкость в миску. Выбросьте овсянку и промокните раствор тканью. Затем прикладывайте компрессы каждые 2-4 часа.

Овсянка содержит химические вещества, известные как сапонины, которые очищают кожу и одновременно увлажняют ее.