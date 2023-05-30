Adobe предлагает российским пользователям бесплатные лицензии

Американская компания Adobe, известная своими программами Photoshop, Premiere Pro и Illustrator, начала выдавать бесплатные лицензии российским пользователям из-за проблем с оплатой по картам отечественных банков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники, которые смогли продлить подписку бесплатно.

Речь идет только об индивидуальных лицензиях, но не о корпоративных. После привязки карты можно выбрать автоматическое продление пользовательских лицензий, приобретенных через официальный интернет-магазин Adobe. Один из источников сообщил, что бесплатное продление, вероятно, было сделано в качестве подарка клиентам в ситуации, когда они не могут оплатить свои покупки за рубежом с помощью карты. Это сделано для того, чтобы сохранить лояльность пользователей и поддержать их в это трудное время.

Второй источник также подтвердил, что автоматическое продление лицензий стало доступно примерно за полгода до этого. Также невозможно приобрести совершенно новую подписку, только продлить существующую.

Adobe прекратит продажу своих продуктов в РФ к марту 2022 года. Компания также заблокировала доступ российских СМИ к своему облаку.