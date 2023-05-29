Мнение: Советы из глянцевых журналов, декриминализация экономических преступлений и штраф за шум днём

1. В «Школе Капитализма» я рассказываю, почему советы из глянцевых журналов редко помогают читателям выпутаться из финансовых проблем. Цитирую из начала статьи (ссылка):



Некоторые девушки представляют себе правильный ритуал ухаживания по сценам из дамских романов, и если молодой человек ведёт себя как-то иначе, нежели шаблонные герои мягких книг, такие девушки смотрят на него с некоторым недоумением. Аналогичным образом некоторые пациенты воображают себе протокол лечения, состоящий непременно из постельного режима, тёплой одежды и большого количества таблеток: в идеале, ещё и капельниц. Если доктор таблеток им или не прописывает вовсе, или прописывает одно лекарство вместо ожидаемого перечня из пяти-шести лекарств, то доктор сильно падает в их глазах.



Помнится, один завотделением хорошей клиники прочёл мне небольшую лекцию на пять минут, рассказывая, какой он славный профессионал, только для того, чтобы застенчиво констатировать: Олег Александрович, для лечения вашей болезни нужно ровно одно лекарство, простите, что врачебный долг не позволяет мне прописать больше. Лекарство, кстати, помогло. Симптомы ушли, и во время второго визита доктор сказал мне, что я здоров.



Так вот, чтобы не спорить с пациентами, большая часть врачей идёт по лёгкому пути: прописывает в дополнение к работающему лекарству ещё и пустышки или препараты с недоказанной эффективностью. Вопреки мнению циников, врачи обычно делают это не ради отката из аптеки. Всё проще: если прописать пациенту длинный лист препаратов, он уйдёт довольным. Если назначить один препарат или не предложить таблеток вообще, пациент будет считать вас плохим врачом…

2. В Кремле и Госдуме предлагают меньше преследовать бизнесменов за различные нарушения, снизить планку того, что считается экономическим преступлением. Вероятно, я ещё напишу об изменении отношения к бизнесу в России подробнее, а пока что вот хорошая новость для затравки (ссылка):



Президент России Владимир Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления…

Ранее на расширенном заседании коллегии МВД президент призвал контролировать обоснованность уголовных дел, которые возбуждаются в отношении бизнесменов в стране. «Зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы — тогда и заводить его не нужно», — говорил он.

Ранее депутаты Госдумы предложили повысить планку ущерба по экономическим преступлениям. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что поднять лимит ущерба необходимо с учетом инфляции. В частности, депутаты предлагают изменить сумму крупного ущерба по статье 170.2 («Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования или карту-план территории») с 2,25 до 3,5 миллиона рублей, а особого крупного — с 9 до 13,5 миллиона рублей.

Меланхолично замечу, что депутаты правы формально, но ошибаются по сути. Прописанные в законе суммы ущерба настолько нелепы, что никакая поправка на инфляцию ничего не изменит. Границы ущерба надо поднимать минимум в 200 раз.

Один из критериев малого бизнеса — доходы до 800 млн рублей в год. Микробизнес — это доходы до 120 млн рублей в год. Допустим, у вас автосервис на 7 подъёмников, 12 человек в штате, вы зарабатываете 100 млн рублей в год. Вы даже не малый бизнес, вы — микробизнес.

Может микробизнесмен сделать ошибку, сознательно или по беспечности, на одну десятую своего годового дохода? Разумеется. И в этом случае он немедленно подпадёт под «особо крупный размер».

Проведу аналогию. Это как сажать в тюрьму на 7 лет за кражу шоколадки из супермаркета. Воровать нехорошо, это понятно: будучи бизнесменом, я вообще воришек недолюбливаю. Но если студент украдёт шоколадку из моего магазина, я сочту справедливым дать ему хороший пинок по заднице и отпустить с миром. К сожалению, по справедливости в 21-м веке поступить не получится, так как телесные наказания запрещены, однако я бы предложил похитителей шоколадок на первый раз строго отчитывать, а второй — штрафовать в 30-кратном размере от похищенного и сажать на 15 суток под замок. Но это как я бы делал. В реальной жизни, кстати, примерно так и есть: за микрокражи предусмотрено микронаказание. Наказание вообще не должно назначаться от балды, оно должно соответствовать преступлению, это ещё в античности знали.

В экономической сфере, к сожалению, не так. Бизнес — это всегда бардак, при этом руководитель отвечает за ошибки своих подчинённых, которые тоже часто ошибаются. И если мы берём не микро и не малый бизнес, а хотя бы средний, с миллиардными оборотами, получается так, что любую мелкую ошибку государство воспринимает как чудовищное преступление. Повторюсь, это нелепо: особенно если учесть, что за многие по-настоящему опасные и вредные проступки наказание для бизнеса в нашем УК не предусмотрено вовсе.

3. Возможно, скоро по всей России будут штрафовать ещё и за дневной шум (ссылка):

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева предложила ввести штраф за нарушение покоя и тишины граждан в дневное время. Об этом в среду, 24 мая, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что особенную важность вопрос приобрел в период распространения COVID-19, когда значительная часть граждан была вынуждена перейти на удаленный режим работы и находиться дома круглосуточно.

Сейчас в российском законодательстве нет нормы, регулирующей соблюдение гражданами норм тишины. В действующем КоАП наказание за шум не предусмотрено. Эти нормы определяют лишь региональные законы, а соглашения о передаче силовикам полномочий по составлению протоколов об административных нарушениях заключены только в 58 регионах, что усложняет процесс привлечения к ответственности за нарушение тишины и покоя, указали авторы инициативы.

Было бы здорово для начала запретить звуковую рекламу в любом виде, особенно в электричках, в поездах и в метро. Запретить рекламные сообщения, запретить коробейников, запретить выступления уличных музыкантов вне специально выделенных для этого мест. Мы имеем право на тишину. Как говорил классик, «твоя свобода заканчивается там, где начинается моя свобода».