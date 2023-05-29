Уфимца задержали за одежду в цветах флага США

Бдительная жительница Уфы (имя не сообщается) написала заявление в правоохранительные органы, увидев в автобусе молодого человека, спортивный костюм которого был раскрашен в цвета флага США – белый, синий и красный.

Как сообщила заявительница, такое сочетание цветов однозначно указывает на отношение подозреваемого к текущей политической ситуации в мире и поддержку агрессивных действий американских «ястребов».

Женщина не побоялась выйти на остановке за молодым человеком и проводить его до подъезда, после чего вызвала правоохранителей, сообщив об угрозе для национальной безопасности Российской Федерации. Чтобы разыскать и задержать подозреваемого, потребовалось менее 20 минут.

На молодого человека составлен административный протокол в связи с дискредитацией государственной власти. С ним продолжают работать дознаватели, выясняя сообщников, информаторов и источники финансирования.

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