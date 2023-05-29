Плиссированные мини больше не в тренде – этим летом самыми модными будут юбки макси: идеи стильных образов

Обычно короткие плиссированные юбки носят летом, но не в этом году. В предстоящем сезоне в моду возвращаются юбки макси. Они станут главенствующим трендом. Вдохновляемся идеями образов для презентации стильных нарядов.

Однотонные

С помощью однотонных макси-юбок не составит труда создать элегантный и неброский лук в стиле «тихой роскоши». Например, вы можете сочетать черную юбку в пол со светлой майкой или футболкой. Чтобы образ не получился мрачным, дополните юбку ярким поясом.

Фаворитами предстоящего лета станут изделия из денима. Вы можете создавать гармоничные образы, сочетая джинсовую юбку с джинсовой курткой или рубашкой.

Если у вас юбка пастельного или яркого оттенка из любого материала, тогда подбирайте нейтральный верх. Например, белоснежную футболку или блузу.

Кстати, вы также можете рассмотреть вариант ношения плиссированной юбки, но только макси-, а не мини-длины. Подобное изделие очень подходит для создания формального лука для работы и офиса. Сочетайте плиссированную юбку макси с блузами.

С принтами

Летом, по традиции, уместны растительные и цветочные принты. С помощью юбок с таким рисунком вы можете презентовать романтичные и женственные образы.

Также можно рассмотреть юбку с абстрактным принтом. В таком случае будет уместен однотонный верх.

Еще один вариант — это геометрический принт. И в прошлом году, и в этом остается в моде полоска. Благодаря вертикальным линиям на юбке вы сможете визуально вытянуть силуэт и за счет этого казаться стройнее. Полоски могут быть разных цветов и разной толщины.

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Если нужно добавит больше объема в бедрах, тогда подойдут юбки в поперечную полоску. Желательно отдавать предпочтение изделиям с высокой посадкой. В то же время, если девушка высокая и у нее плоский живот, тогда она может носить юбку с низкой посадкой. Но юбка обязательно должна быть расклешенная, из легкого струящегося материала.

Сочетание с обувью

Юбки макси могут быть до середины икры, а могут быть в пол. Если у вас первый вариант, тогда лучше сочетайте такое изделие с обувью на низком ходу. Это могут быть кеды, кроссовки, сандалии, босоножки и т. д.

Если же у вас юбка в пол и достигает стоп, тогда, очевидно, больше подойдет обувь на шпильках или на каблуках. В то же время, если у вас высокий рост, вы можете использовать кроссовки или кеды. Старайтесь подобрать обувь, которая бы по стилю сочеталась с одеждой.

Тогда у вас будет гармоничный образ. Например, по традиции, джинсовые юбки любой длины рекомендуется носить с белоснежными кедами или кроссовками.