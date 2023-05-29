 

Россиян предостерегли от покупки зараженных гаджетов

29.05.2023, 10:30, Разное
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Российские магазины начали продавать гаджеты на базе Android, зараженные вирусами на заводах. Об этом пояснила газета “Известия” со ссылкой на заявление ИБ-компании.

В эту оценку попали миллионы смартфонов, телевизоров, смарт-часов и других устройств. Дмитрий Овчинников – главный специалист отдела комплексных систем информационной безопасности “Газинформсервиса”. Он заявил, что наиболее вероятным способом попадания вредоносного ПО на устройства является атака на серверы разработчиков программного обеспечения. Затем вирус будет добавлен в прошивку гаджетов. Это вредоносное ПО имеет систему слежения за пользователями. На устройствах может быть установлено фишинговое и шпионское программное обеспечение.

Зараженные гаджеты были обнаружены в Азии и Европе. РФ заняла 5-е место в списке по количеству зараженных гаджетов. Овчинников утверждает, что аналитики не указали ни количество, ни марку зараженных устройств, поэтому сложно сделать однозначный вывод о канале распространения зараженных смарт-гаджетов.

Эксперты считают, что “потенциально все российские пользователи могут оказаться в зоне риска”. Выявить зараженные устройства можно по определенным признакам, таким как быстрая разрядка аккумулятора, чрезмерное потребление устройством сетевого трафика и наличие рекламы в непредусмотренных местах смартфона.


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