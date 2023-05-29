 

76-летняя Васильева рассказала о полученном предложении руки и сердца

29.05.2023, 9:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Актриса Татьяна Васильева дважды была замужем. Оба этих союза подарили ей по ребенку, но уверенности в завтрашнем дне не принесли. Второй развод случился аж в 1995 году. Ровно с тех самых пор разочаровавшаяся в любви Татьяна Васильева и решила оставаться в одиночестве.

Разумеется, артистка предпринимала попытки наладить личную жизнь. Одна из них произошла совсем недавно. Рассказали об этом случае журналисты Пятого канала со ссылкой на шоу Леры Кудрявцевой “Секрет на миллион”.

Горе-ухажер, на встречу с которым Татьяна Григорьевна согласилась из-за его настойчивости, пришел на свидание с фотоальбомом. Разложив снимки, он начал жаловаться на сложную судьбу. Разглагольствования заняли 1,5 часа и вымотали не только актрису, но и ее потенциального будущего мужа. Да, бывший военный, которым оказался ее визави, хоть и предложил ей заключить брак, но второе свидание не позвал.

Даже несмотря на упорство мужчины и его более юный возраст, Татьяна Васильева не почувствовала к нему интерес, а в самом кандидате – жизни. Единственное, что наполнило ее – чувство разочарования.

“Я надеюсь, что он все понял, поэтому больше не посягал на мое время
“, – рассказала о полученном предложении руки и сердца Татьяна Васильева.

Напоследок артистка призналась, что тем мужчинам, кто хотят обратить на себя ее внимание, придется сложно, ведь впечатлить ее нелегко. А все потому, что ни отношений, ни любви 76 летняя Татьяна Васильева уже не ищет, а на компромиссы идти не готова.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / «Вон там — могилы, а там детки стреляют»

29.05 / Диетологи предостерегают от частых перекусов

29.05 / Оверсайз не уйдет в этом сезоне: как носить просторную рубашку на пуговицах (подборка свежих образов)

29.05 / “Худший момент” – экстрасенс предостерег SHAMAN о грядущей опасности

29.05 / Уничтожил или дал вторую жизнь: что Михаил Харитонов сделал с наследием Стругацких

29.05 / Рецепт Юлии Ковальчук: Самые простые печеньки на кефире

29.05 / 17 июля 2023 года – день, который войдет в историю?

29.05 / Ученый уверен в присутствии инопланетян на Земле

29.05 / Тело монахини из США не разложилось за четыре года в простом гробу и без бальзамирования

29.05 / Киркоров зомбирует фанатов и доводит их до душевного оргазма – парапсихолог Полушкин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика