«Вон там — могилы, а там детки стреляют»

На земле Мемориального комплекса «Медное», где похоронены тысячи уничтоженных НКВД поляков, теперь стрельбище для юнармейцев.

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.

— Там у нас деткам мишени вешают, они стреляют, — гражданка в пестрой косынке и рабочей одежде, отставив лопату, показывает в сторону живописной полянки на территории мемориала и с удовольствием объясняет: — Мужчина их привозит такой высокий, форма у них военная, каша полевая. Вон там — музей, а там детки стреляют.— У вашего музея, кажется, другая тематика? — осторожно спрашиваю я.— Знаете, когда надо — значит, надо, — гражданка берет обратно лопату.



Тир юнармейцев в Медном. Фото: Ирина Тумакова* / «Новая газета»

Женщина, наверное, садовник или дворник, работает в мемориальном комплексе «Медное» под Тверью. Там мы и разговорились. В 1940 году в этом лесу были похоронены тысячи поляков, расстрелянных Калининским УНКВД. В 1991-м при участии польской стороны начались эксгумации. С помощью открывшихся тогда архивов КГБ польские специалисты вместе с российскими восстановили 6295 имен, поставили памятник. Теперь архивы закрыты, а рядом с могильными ямами вешают мишени, чтобы стрелять учились современные российские школьники. Теперь здесь полигон для юнармейцев.

Дети стреляют не всегда метко, но в целом уже неплохо. Это видно по дыркам от пуль на щитках, к которым крепят мишени. Я была здесь три года назад, стрельбище было уже тогда, но не так хорошо оборудованное. Видно, что эта часть мемориального комплекса совершенствуется. Чтобы детки учились воевать, им тут поставили полевую кухню, столы со скамейками и даже выкопали землянку.

«Все они — закоренелые враги»

В сентябре 1939 года, после того как Гитлер начал Вторую мировую войну, напав на Польшу с запада, с востока Красная армия предприняла «освободительный поход». Четверть миллиона поляков оказались в советских лагерях. Военнопленными они формально не могли считаться, потому что никакой войны СССР не вел, он, как известно, освобождал жителей Западной Украины и Западной Белоруссии. Но размещали «освобожденных» в лагерях для военнопленных. Всем мест не хватило, половину отпустили. Оставшиеся 130 тысяч человек распределили по девяти лагерям.

В октябре 1939 года начальники всех лагерей получили телеграмму с указанием переправить «жандармов, разведчиков, контрразведчиков, полицейских и тюремщиков» в Осташковский — в Калининской (ныне Тверской) области. В конце декабря он был переполнен, заключенным не хватало хлеба. Начальник областного УНКВД отказался принять очередную партию поляков («мотивирую перегруженностью»).

Переполнены были и другие лагеря.

Нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия в докладной записке товарищу Сталину предложил решить проблему, расстреляв «бывших офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, жандармов, тюремщиков, осадников и разведчиков».

Тем более что «все они — закоренелые враги советской власти».

Сегодня известны массовые захоронения расстрелянных поляков в лесу под Катынью, в Харькове, в поселке Быковня под Киевом и возле села Медное в 30 километрах от Твери.

Заключенных Осташковского лагеря возили на расстрел в здание Калининского УНКВД. Возили партиями по 150‒300 человек, чтобы успеть к следующей ночи освободить камеры. Потом переправляли тела в лес и закапывали. Начали 4 апреля 1940 года. В это время еще было холодно. Потом, когда в Медном начнутся эксгумации, кости будут находить с остатками синих шинелей, такой была зимняя форма польских полицейских. Завершили операцию в Калинине 25 мая. Тела везли закапывать в лес у деревни Ямок, рядом с Медным. Место было чекистам знакомо, там у них с начала 1930-х были дачи, а рядом, чтобы без лишних глаз, они закапывали репрессированных советских граждан.

Всего в 1940 году в СССР пропали без вести 22 тысячи поляков. До какого-то момента люди содержались в лагерях, их как-то кормили, куда-то перевозили, об этом появлялись документы и записи, сами заключенные писали письма. А потом все кончилось, люди исчезли просто бесследно.

Из всех убитых 14 736 человек — заключенные Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей. На вопросы поляков, где их сограждане, Сталин издевательски отвечал, что, наверное, «где-нибудь в Маньчжурии».

В 1941 году на захоронения в Катыни наткнулись немцы, провели расследование, привлекли Польский Красный Крест и эксперта из Швейцарии, извлекли и снова захоронили больше четырех тысяч тел и массу личных вещей. Эксперты установили, что погибших расстреливали из немецкого оружия производства 1920-х годов, которое после Версаля в Германии не использовалось. Время гибели определили как начало 1940 года, когда в этой части СССР немецких войск еще не было.

Руки у убитых поляков были связаны таким же способом, как связывали советских граждан. На телах у некоторых поляков были найдены следы ударов четырехгранным советским штыком.

Комиссия пришла к выводу, что убивали поляков сотрудники НКВД. После освобождения Смоленска советская комиссия под руководством Николая Бурденко составила свой акт о том, что виновники убийств — нацисты. И эта версия считалась единственно верной до самого распада СССР.

Заключенных Козельского лагеря убивали почти в открытую, поэтому в Катыни у немцев были свидетели. В 1991 году Главная военная прокуратура РФ совместно с польской прокуратурой проводили расследование Катынской трагедии, им тоже удалось найти и расспросить очевидцев — местных жителей, видевших и помнивших, как куда-то увозили поляков.

О том, что происходило с узниками Осташковского лагеря, знали только местные чекисты. В советское время рядом с местами, где закапывали убитых, у них были дачи. Огороды заводить дачникам крайне не рекомендовалось, чтобы, копая грядки, не раскопали чего лишнего. В конце 1980-х до калининских историков стали доходить «утечки» от чекистов, они начали свои исследования. Потом были обнародованы архивы, связанные с Катынской трагедией, и показания дал бывший начальник Калининского УНКВД Дмитрий Токарев. Он указал место, где искать тела.

В 1991 году комиссия с участием польских экспертов впервые провела частичную эксгумацию в Медном. Были вскрыты 23 могильные ямы, девять из них — полностью. Задачи извлечь все останки тогда никто не ставил, надо было подтвердить сам факт захоронений именно в этом месте. В 1995 году извлекли останки уже 2358 человек.

Сохранилась не только их одежда, но и масса вещей, по которым можно было людей идентифицировать: личные письма, документы, полицейские жетоны, фотографии. Имена, восстановленные по некоторым из найденных вещей, совпадали со списками заключенных Осташковского лагеря.

В итоге Главная военная прокуратура смогла достаточно точно реконструировать расстрелы. И в 1996 году вышло постановление правительства РФ «О создании мемориальных комплексов в местах захоронений советских и польских жителей — жертв тоталитарных репрессий в Катыни (Смоленская область) и Медном (Тверская область)».

Сомнений в том, кто захоронен в Катыни и в Медном, не оставалось, все было подтверждено исследованиями и архивами.

Президент СССР Михаил Горбачев передал полякам документы, подтверждающие преступления сталинского режима, — все, кроме особо секретного «пакета № 1». Борис Ельцин передал полякам и эти последние доказательства.

«С поляками вопрос закрыт»

Мемориал в Медном был открыт в 2000 году. Его общая площадь 15,6 гектара, польская часть, военное кладбище, занимает меньше одной восьмой части, но именно она обустроена при финансовой поддержке польской стороны. Здесь установлен большой памятник, высечены имена всех убитых, на месте каждой обнаруженной могильной ямы стоит крест, уходящий в небо. Российская часть представляет собой лес, по которому проложены дорожки. Здесь есть небольшой памятник с надписью «Соотечественникам — жертвам войн и репрессий». И еще музей — две комнаты в деревянном домике.

Когда-то российскую часть комплекса тоже хотели обследовать, установить имена соотечественников. В том же постановлении правительства, где предписывалось создание мемориала, было сказано:

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«Федеральной архивной службе России, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации, администрациям Смоленской и Тверской областей оказывать помощь мемориальным комплексам в выявлении захоронений советских и польских граждан».

Но в отношении советских жителей в Медном так ничего и не случилось.

В 2010 году президент Медведев распорядился опубликовать на сайте Росархива электронные копии документов из «пакета № 1». «Попытки поставить эти документы под сомнение, говорить о том, что их кто-то сфальсифицировал, это просто несерьезно. Это делается теми, кто пытается обелить природу режима, который создал Сталин в определенный период в нашей стране», — говорил он в 2010 году в интервью польским журналистам.

Владимир Путин, будучи премьер-министром, в 2010 году встречался с главой польского правительства Дональдом Туском и назвал расстрелы поляков в 1940 году преступлениями, «которые были совершены тоталитарным режимом».

Чтобы не оставалось сомнений, о каком именно тоталитарном режиме идет речь, он рассказал, что объясняет преступление желанием Сталина отомстить Польше за поражение в 1920 году:

ЦИТАТАИз выступления Владимира Путина:

«Оказывается, в 1920 году военной операцией в советско-польской войне, в советско-польском вооруженном конфликте руководил лично Сталин. Я этого даже не знал. И тогда, как известно, Красная армия потерпела поражение, в плен было взято довольно много красноармейцев… Полагаю, повторяю, это мое личное мнение, что Сталин чувствовал, во-первых, свою личную ответственность за эту трагедию. И во-вторых, совершил этот расстрел исходя из чувства мести. От этого совершенное деяние не перестает быть преступным, но, может быть, это что-то может объяснить».

Еще зимой 2019 года, когда я приезжала в Медное, на флагштоках у входа на территорию мемориального комплекса развевались два флага — российский триколор и бело-красный польский. Посетители здесь бывали нечасто, но раз в год, 2 сентября, отмечали День памяти и скорби, когда в Медное обязательно приезжали делегации из Польши.

Теперь на территории мемориала ни души, кроме рабочих. Калитку на польскую часть я открыла с трудом, а закрыть не смогла совсем, дверцу перекосило. Над одними воротами никаких флагов нет, над другими рядом с российским висит флаг Тверской области.

— С мемориалом-то сейчас вообще непонятно, с поляками-то вопрос закрыт, — со смешком сказал мне глава поискового отряда «Витязь» Александр Иванов. — Мемориал завис, там ни финансирования, ничего уже нет.

В 2019 году именно Александр Иванов рассказывал мне, как возил в Медное юнармейцев. «Мы проводим там мероприятия военно-патриотического направления, — говорил он. — Летом проводили юнармейские сборы, там удобная площадка очень. Тир поставили. Типа, выездной лагерь получается для детей. Чтобы вывозить детей, все должно быть оборудовано по СНиПам, а там единственная площадка с наличием стационарного туалета и прочих этих условий».

И он же тогда говорил об убитых поляках и репрессированных советских гражданах:

«Это враги народа. Это была борьба, извините, классовая. С противниками существующего строя. С людьми, мешающими строить светлое будущее. Они были классово чуждые нам, по большому счету».

Теперь Иванов уверяет, что слова его были перевраны, к тому же его организация даже права такого не имеет — работать с подростками, они занимаются исключительно поисковыми работами. Вот, скажем, в том же 2019 году они по заданию дирекции мемориала обследовали российскую часть комплекса — и не нашли там никаких признаков захоронений. Вот нет там репрессированных — и всё. Да и поляков убитых тоже быть не может.

— Нет там таких объемов, — добавляет Иванов. — Нереально на таком пятачке столько закопать. Плюс — второй вопрос: кто будет у себя на дачах… Согласитесь, это зона отдыха. Зачем тащить трупы за 30 километров? А в 1991 году мой старый товарищ стоял в оцеплении, как раз когда польская делегация проводила там работы. Найдено там было максимум 100 человек, из них с пулевыми отверстиями — меньше двух десятков.

Сегодня юнармейцев на стрельбище тренирует другой представитель патриотической общественности Твери. Это Евгений Калёкин, глава тверского отделения организации ветеранов «Боевое братство». Он рассказал мне, что сам повоевал «во многих горячих точках», а именно — «в Нагорном Карабахе, в Дагестане, в Осетии, в Ингушетии, а также в Чечне». Теперь тому же учит подрастающее поколение.

— Есть у нас подшефный отряд, — сказал Калёкин. — В Медное выезжаем, проводим летние лагеря там. Каша, кухня. В рамках полевых выходов мы улучшаем их знания о том, как себя вести в той или иной обстановке. Учим выживать, можно так сказать. Проводим с ребятами уроки мужества, рассказываем им обо всех горячих точках, в которых побывали сами. У нас проходит сборка-разборка автоматов, выставки вооружения. Кто-то из ребят приезжает, показывают приемы рукопашного боя, занимаемся с ними и тактикой, и взрывным делом. Учимся искать железные предметы в земле.

Почему для этого надо было выбрать именно Медное?

— Да просто там площадка, обработанная от клещей, — объясняет Калёкин. — Мы хорошо знакомы с руководством этого центра (так Калёкин называет мемориал. — И. Т.). Они обрабатывают площадку от клещей, а это для здоровья детей главное. И это ближайшее расстояние от Твери.

Действительно: где же еще под Тверью найти площадку в лесу, чтобы обработать от клещей? Только в 30 километрах от города. Чтобы детки стреляли рядом с могилами расстрелянных.

«И всё докатилось до Юнармии»

В те дни, когда я приезжала в «Медное», в маленьком деревянном домике, где по-прежнему размещен музей, проходила выставка, посвященная книге. Я удивилась, при чем здесь репрессии и убитые поляки. Мне объяснили, что все очень логично: выставка рассказывает об истории цензуры в книгоиздательском деле. Называлась выставка «Чтоб каждый в Союзе читал». В описании на сайте музея о ней было сказано: проект «рассказывает о государственной политике в библиотечном и издательском деле, которая определяла, какие книги, журналы и газеты необходимо читать советскому человеку».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

* Включена в реестр иноагентов.

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