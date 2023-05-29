 

Диетологи предостерегают от частых перекусов

29.05.2023, 9:09, Разное
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Современная тенденция перекусывать вызывает беспокойство у диетологов. По их мнению, еда перестала выполнять свою первоначальную задачу – насыщать.

Татьяна Залетова, врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», заявляет, что пищевые привычки зависят от графика человека и его здоровья. Если день насыщен и у него плотный график, то пятиразовое питание может быть затруднительным. Однако для многих людей достаточно трехразового питания.

Ольга Лушникова, диетолог-терапевт, напоминает о необходимости завтракать, обедать и ужинать стабильно в одно и то же время. А вот дробное питание изначально было разработано для тех, у кого проблемы с ЖКТ, для послеоперационных пациентов и людей с ожирением.

Перекусы часто могут привести к незаметному потреблению большого количества калорий в дополнение к приему обычной пищи. Обычно это нездоровая, жирная еда, которая приводит к ожирению и другим заболеваниям.


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