Россиян принудительно подключат к радиоточкам

К 1 января 2025 года все жилые и коммерческие помещения в России будут в обязательном порядке подключены к системе проводного радио. Об этом гласит постановление Минцифры от 26 мая 2023 года.

В ведомстве отметили, что ввиду геополитической напряжённости и высокой вероятности отключения России от международной телекоммуникационной сети Интернет, из-за отсутствия необходимого количества спутников на околоземной орбите планируется производить оповещение населения об актуальных событиях в государстве по системе проводного радио. Для этого во всех населённых пунктах страны оборудуют радиоточки.

«К счастью, мы не успели избавиться от советского наследия. Система проводного радио есть в крупных городах и даже сёлах, остаётся только подключить абонентов», – сказал министр цифрового развития Максут Шадаев.

По его поручению будет создан новый контролирующий орган – Росрадиоконтроль. Специалисты ведомства проведут рейды по домам граждан и обяжут их подключиться к проводному радио. В зданиях, построенных после 2000-го года, будут проложены дополнительные кабели. Ответственным за реализацию программы назначено ПАО «Ростелеком». По требованию провайдера граждане обязаны предоставить доступ сотрудникам предприятий к собственному жилью и техническим помещениям.

После установки радиоточки и запуска в работу будет установлена обязательная абонентская плата за её использование. За отказ от подключения к системе проводного радио привлекут к административной ответственности.

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