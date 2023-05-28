 

Роскошь за 1,8 млн: как живут Брежнева и Меладзе

28.05.2023, 15:26, Новости дня
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Судя по всему, Вера Брежнева и Константин Меладзе не слишком удачно распорядились своим имуществом в России. Они рассчитывали продать свой особняк за 300 миллионов рублей и жить на эти деньги в Италии, но планы не сбылись. Дом в элитном поселке “Миллениум парк” в Истринском районе Подмосковья оказался никому не нужен, и звездная пара решила сдать его в аренду.

Однако стоимость аренды оказалась заоблачной – за месяц проживания в особняке придется выложить 1,8 миллиона рублей. Но, судя по описанию, дом действительно впечатляет. Он расположен на территории лесного массива и окружен зелеными насаждениями. Внутри же – три этажа роскошной жизни.

На первом этаже находится гостиная с панорамными окнами и камином, спальня, кухня-столовая и два санузла. На втором этаже – три спальни с гардеробными, а на третьем – мансарда. Дом обставлен элитной мебелью и уникальным дизайном.

Конечно, не каждый может позволить себе такую роскошь, но для звезд шоу-бизнеса это не роскошь, а обычное жилье. Вера Брежнева и Константин Меладзе всегда отличались изысканным вкусом и любовью к комфорту, поэтому выбор такого дома – это естественно.

Однако, как мы уже упоминали, Брежнева и Меладзе планировали жить в Италии, поэтому им приходится искать выход из сложившейся ситуации. Возможно, они найдут покупателя для своего особняка в России, но пока что им приходится сдавать его в аренду.

Как видим, жизнь звезд шоу-бизнеса не всегда бывает легкой и беззаботной. Вера Брежнева и Константин Меладзе вынуждены искать выход из сложившейся ситуации, но они не теряют свою любовь к роскоши и комфорту. Их особняк в Подмосковье – это настоящий дворец, который привлекает внимание многих любопытных зевак.


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