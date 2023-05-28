 

Изменившаяся Пугачева показала прыгающего по сцене иноагента Макаревича*

28.05.2023, 15:25, Новости дня
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Концерт в честь этого события прошел, конечно же, в Израиле. Не так давно Андрей Макаревич* заявил, что в Россию возвращаться не собирается, потому что в воздухе этой страны “пованивает”. Более того, бывших соотечественников музыкант назвал “потявкивающим говном”.

А вот воздух Израиля, судя по всему, чист, поэтому Андрей Макаревич* исполнял свои “нетленки” для местных жителей. Гостьей этого шоу стала Алла Пугачева. Артистка сняла на видео концерт и прыгающего по сцене солиста группы “Машина времени”. Судя по всему, певица получала удовольствие от происходящего.

Правда, подписчики Аллы Пугачевой были слегка шокированы изменениями во внешности артистки. Например, в комментариях обратили внимание на перетянутое лицо артистки. “Пугачиха! Ты на что похожа? Вся перешитая”, – написал один из пользователей.

Помимо этого, народ отметил, что в Израиле собрался целый дом престарелых российского шоу-бизнеса. “Старушка, старушка, старушка”, “Дом престарелых ломанулся в Израиль”, “Нафталин и на сцене и в зале”, – заявили подписчики.

Стоит отметить, что Алла Пугачева была на концерте одна, без мужа-иноагента. С момента отъезда из России Максим Галкин** не прекращает гастрольный тур, выступая по всему миру перед русскоязычными иммигрантами. По его словам, он не планировал уезжать с родины, поэтому на счету в Израиле у него было всего 30 тысяч долларов. Теперь вот приходится зарабатывать, ведь деньги из России вывести он не может.

* признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

** признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.


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