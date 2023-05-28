Это город Юнеско, а не ваш огород. Петербуржцы напомнили Беглову о необходимости сочетать озеленение с архитектурой

В Санкт-Петербурге появился переносной сад напротив Мариинского дворца. Радость горожан по поводу новой зеленой локации омрачается высокой стоимостью декоративного объекта, в то время как средства остро нужны на ремонт зданий и инфраструктуры. Кроме того, вызывает вопросы профессионализм ландшафтных дизайнеров, не сумевших вписать вазоны с деревьями в центр города.

Новый сад-трансформер на Синем мосту в Петербурге появился к юбилею города. Декоративные деревья, кустарники и цветы разместились на месте бывшей парковки. Растения простоят здесь до конца сезона, а после отправятся на зимовку.

Источник фото: https://vk.com/a_beglov?w=wall535438957_663072

Такой «подарок» городу со стороны чиновников вызвал неоднозначную реакцию петербуржцев. Жители давно отмечали нехватку деревьев в центре, однако идея соорудить сад-трансформер вызвала в городе недоумение.

Закупка вазонов, а также транспортировка и зимовка деревьев весьма затратны по стоимости. Экономичнее «по старинке» высадить саженцы прямо в землю, однако чиновники парируют, что корни деревьев могут повредить коммуникации, а зараженная выхлопными газами земля не слишком подходит для земледелия. Почему в таком случае не выбрать неприхотливые городские деревья с неглубокой корневой системой, неясно.

Источник фото: https://vk.com/a_beglov?w=wall535438957_663072

Жители Петербурга массово оставляют недоуменные комментарии на официальной странице губернатора Александра Беглова «ВКонтакте», напоминая о давних системных проблемах, требующих финансирования. Многие петербуржцы вынуждены жить в аварийных домах, терпя обрушение штукатурки с потолков и поднимаясь по шатким лестницам. Другая проблема Санкт-Петербурга – ветхие трубы в домах. Из-за этого в подвалах скапливается вода, а на первых этажах наблюдается сырость. Такие условия нередко приводят к трещинам зданий, подтачиваемых водой на основании фундамента.

Многие петербуржцы также обеспокоены состоянием городских дорог. Хороший асфальт без ям и трещин в городе редкость, и даже в самых «парадных» локациях на Невском проспекте автомобилисты чувствуют толчки и выбоины.

И, наконец, нельзя не затронуть вопрос эстетики. Пышная зелень выглядит лучше, чем ее отсутствие, однако не все горожане оценили соседство старинной архитектуры и квадратных вазонов. Стоит отметить, что сад действительно диссонирует с окружением и выглядит хорошо лишь с некоторых ракурсов. Это указывает на недостаток профессионализма дизайнеров, не сумевших вписать новые декоративные элементы в уже имеющийся ландшафт.

По оценке жителей Петербурга, команда губернатора Александра Беглова уделяет недостаточно внимания сохранению уникальной красоты города, признанного объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, горожане сомневаются в квалификации лиц, ответственных за облик Петербурга. Городские структуры «приговаривают» к сносу дореволюционные архитектурные сооружения, принимая их за современный самострой, «прячут» гранит под штукатуркой и портят исторические набережные поручнями и трапами под предлогом «удобства».

Беспокойство вызывает также крайняя лояльность городской власти к недорогим неказистым торговым точкам. Петербург заполняют палатки, трейлеры и ларьки, превращая Северную столицу, по меткому замечанию горожан, в «восточный базар». В ближайшее время, благодаря разрешению самозанятым гражданам ставить «нестационарные торговые объекты» на городских улицах, подобных сооружений станет еще больше.