 

Диетолог Строков назвал идеальное время для ужина

28.05.2023, 15:07, Разное
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Игорь Строков, диетолог МедикФорума, говорит: “Используйте правильную еду, чтобы похудеть”.

Множество мифов окружает ужин. Чтобы похудеть, не нужно отказываться от ужина. Выйдет похудеть, если человек будет тщательно следить за своим питанием и выбирать правильные продукты .Этот метод в итоге даст больше, так как крайнее воздержание и диета могут вызвать тягу к еде.

Обычно для того, чтобы быстро сбросить вес, принято пропускать ужин. Этот метод может быть эффективным, особенно если он сочетается с планом здорового питания, таким как прерывистое голодание.

Если урчит в животе, это не только причиняет дискомфорт, но и мешает сну. Это может даже замедлить рост мышц.

Не получится сбросить вес, если есть избыток калорий. Базальная скорость метаболизма организма адаптируется, и человек будет расходовать меньше энергии. Важно отметить, что пропуск приема пищи не равнозначен здоровому питанию.

Все сводится к балансу. Медики советуют ужинать между 8-9 часами вечера, а затем отдохнуть от еды в течение 12 часов. Перерыв в 14-16 часов будет еще лучше.


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