Квантовым компьютерам предсказали будущее

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна заявил, что квантовые компьютеры могут быть коммерчески использованы различными компаниями через пять лет, заменив традиционные системы. В интервью он сказал следующее.

Через три-пять лет коммерческие квантовые компьютеры станут реальностью. Он сказал, что квантовых компьютеров мощностью от 4 000 до 10 000 кубитов будет достаточно для решения коммерческих задач.

Кришна также рассказал о сотрудничестве с Токийским университетом и Чикагским университетом с целью создания квантового компьютера объемом 100 тысяч кубитов в течение 10 лет. IBM инвестирует в этот проект 100 миллионов долларов.

Глава IBM заявил, что квантовые компьютеры позволят решать задачи, которые слишком сложны или длительны для суперкомпьютеров. Глава IBM также отметил, что японские специалисты очень продвинуты в квантовых вычислениях.

В апреле российские исследователи впервые продемонстрировали возможность удаленного доступа к квантовому компьютеру из пяти кубитов. Физики смогли запустить ключевые квантовые алгоритмы с помощью ПК, подключенного в режиме реального времени.