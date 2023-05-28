 

Квантовым компьютерам предсказали будущее

28.05.2023, 13:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна заявил, что квантовые компьютеры могут быть коммерчески использованы различными компаниями через пять лет, заменив традиционные системы. В интервью он сказал следующее.

Через три-пять лет коммерческие квантовые компьютеры станут реальностью. Он сказал, что квантовых компьютеров мощностью от 4 000 до 10 000 кубитов будет достаточно для решения коммерческих задач.

Кришна также рассказал о сотрудничестве с Токийским университетом и Чикагским университетом с целью создания квантового компьютера объемом 100 тысяч кубитов в течение 10 лет. IBM инвестирует в этот проект 100 миллионов долларов.

Глава IBM заявил, что квантовые компьютеры позволят решать задачи, которые слишком сложны или длительны для суперкомпьютеров. Глава IBM также отметил, что японские специалисты очень продвинуты в квантовых вычислениях.

В апреле российские исследователи впервые продемонстрировали возможность удаленного доступа к квантовому компьютеру из пяти кубитов. Физики смогли запустить ключевые квантовые алгоритмы с помощью ПК, подключенного в режиме реального времени.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Доктор Воробьев перечислил 3 продукта, которые снижают риск развития рака

28.05 / Онколог Воробьев раскрывает 6 симптомов карциномы поджелудочной железы

28.05 / Настоятель храма, куда передали на временное хранение «Троицу» Рублёва, оказался иконоборцем

28.05 / И в пир, и в мир, и в спортзал: 5 незаменимых вещей для создания спортивного стиля, который сейчас в тренде

28.05 / Маленькое черное платье и джинсовая куртка: пять самых модных вещей, которые обязательны в гардеробе для простого и непринужденного стиля

28.05 / Reuters: КНДР с 2020 года строила стену для закрытия границ

28.05 / Личные данные Илона Маска утекли в Сеть

28.05 / Игорь Николаев с гордостью рассказал, где будет учиться его дочь

28.05 / Мнение: О гаденьком аромате зрады… К чему готовится «ближний круг» Путина?

28.05 / Не косим одуванчики: несколько рецептов красоты на основе сорняка для здоровой сияющей кожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика