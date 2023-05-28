Саудовская Аравия начала переговоры о вступлении в банк БРИКС

Саудовская Аравия ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС о присоединении Эр-Рияда. Эр-Рияд может стать девятым членом.

Новый банк развития рассказал Financial Times, что находится в “компетентном диалоге” с Саудовской Аравией. Положительный результат в этом вопросе укрепит связи между членами Нового банка развития. Банк был основан странами с развивающейся экономикой в качестве альтернативы институтам под руководством Бреттон-Вудса.

В БРИКС входят Бразилия, РФ Индия Китай Южная Африка. В 2015 году Новый банк развития начал свою деятельность. Миссия банка – финансирование проектов устойчивого развития и инфраструктуры для стран БРИКС. Бангладеш, ОАЭ, Египет и Уругвай присоединятся к банку в 2021 году.