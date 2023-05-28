Как побороть головную боль за 20 минут: советы психолога

Специалисты советуют не игнорировать эту проблему и обращаться за помощью к врачу при ее частых приступах.

Однако, есть несколько методов, которые могут помочь справиться с головной болью без лекарств. Например, медитация, растяжка шеи или ароматерапия. Они помогают расслабиться и уменьшить напряжение в голове.

Но важно понимать, что эти методы не подходят для всех типов головной боли и не заменят профессиональное лечение. Если головная боль не слишком сильная и не связана с серьезными заболеваниями, то можно попробовать эти упражнения, возможно, они помогут справиться с болезнью без лекарств.

Однако, если головная боль часто возникает и не проходит длительное время, то необходимо обратиться к врачу. Возможно, причина боли кроется в психике, и тогда потребуется консультация психолога.

В целом, чтобы избежать головной боли, важно следить за своим здоровьем и наладить режим дня, сбалансированное питание и регулярные прогулки на свежем воздухе. Также поможет дыхательные практики, которые помогут снять уже возникший приступ головной боли, вызванный негативным событием или эмоциями.

Итак, не игнорируйте головную боль и обращайтесь за помощью к врачу при ее частых приступах. Но также можно попробовать несколько методов, которые могут помочь справиться с болезнью без лекарств. Главное – следить за своим здоровьем и находить время для расслабления и отдыха.Но не всегда головная боль связана с серьезными заболеваниями. Иногда ее причиной может быть банальное переутомление, стресс, недостаток сна или неправильное питание.

Психолог Елена Сычева, специализирующаяся на лечении головной боли без лекарств, несколько упражнений, которые помогут справиться с головной болью:

1. Медитация. Сядьте в удобную позу, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Попробуйте избавиться от всех мыслей и просто наслаждаться моментом. Медитация поможет расслабиться и уменьшить напряжение в голове.

2. Растяжка. Растяжка шеи и плеч может помочь снять напряжение и уменьшить головную боль. Сядьте на стуле, положите руки на колени и медленно поверните голову вправо, затем влево. Повторите несколько раз.

Затем опустите голову вперед и держите ее так несколько секунд, затем поверните голову вправо и держите ее также несколько секунд. Повторите на другую сторону.

3. Ароматерапия. Используйте эфирные масла лаванды, мяты или эвкалипта. Нанесите немного масла на виски или запахните флакон и вдыхайте аромат. Ароматерапия поможет расслабиться и уменьшить напряжение в голове.

Конечно, эти методы не подходят для всех типов головной боли и не заменят профессиональное лечение.