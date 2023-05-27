Тенденции летней моды 2023: лучшие тренды сезона для женщин старше 60

Сегодня женщины постарше не боятся носить практически любую одежду, отражающую их стиль и вкус. Современная мода практически не имеет возрастных ограничений. Однако пожилым дамам подходить к выбору одежды все же стоит повнимательнее. Правильно подобранные вещи позволят женщине за 60 скрыть недостатки фигуры, не жертвуя при этом стилем.

Цвета, принты и узоры

Летом 2023 г. в моде яркие и смелые цвета. При желании можно выбрать зеленую, красную, фиолетовую, оранжевую одежду. В особенности же модным в этом сезоне будет пурпурный цвет. Все эти цвета, по мнению стилистов, очень неплохо подходят в том числе и для женщин за 60. Единственное, в этом случае стоит выбирать однотонную одежду.

Широким в летнем сезоне будет и выбор принтов. В моде в этом году леопардовые рисунки, цветочки, полоски, горошек, абстрактные узоры. Такая одежда для женщины за 60 подойдет просто идеально. Узор или принт на выбранных вещах должны быть заметными, но не слишком яркими и броскими.

Выбор фасона

Одной из основных тенденций этого сезона, превосходно подходящей для возрастных дам, считаются длинные юбки и платья-макси. Такая одежда может иметь абсолютно любой цвет и узор. Нет никаких ограничений и в выборе фасона юбок значительной длины. Это может быть ярусная, сильно расклешенная, более узкая юбка. В моде в 2023 г. и плиссированные юбки-макси. Подобрав к такой юбке оригинальную блузку, можно создать очень эффектный и стильный образ.

Широкие брюки

На лето этого года женщине за 60 стилисты рекомендуют обязательно приобрести хотя бы пару широких легких брюк. При этом необязательно, чтобы такие штаны были однотонными.

Очень модно в текущем сезоне будет смотреться яркий вариант брюк с узором. Можно также выбрать широкие джинсы или классические летние брюки из льна.

Анималистические принты

Советуют стилисты пожилым дамам в этом году обязательно обратить внимание и на еще один тренд сезона — анималистические принты. Это могут быть самые крутые, смелые и запоминающиеся узоры.

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К примеру, можно носить наряды с леопардовыми или тигровыми принтами, рисунком «зебра», узором под змеиную кожу и пр. Яркую одежду с такими принтами лучше всего сочетать с обычными однотонными повседневными вещами. К примеру, шикарное леопардовое платье будет просто превосходно смотреться с черной косухой.

Укороченные брюки

Еще один тренд этого сезона, неплохо подходящий для женщин за 60 — это укороченные брюки. В особенности модными летом 2023 года будут светлые брюки такого покроя и даже с броским рисунком.

К таким брюкам обязательно стоит подобрать красивые оригинальные босоножки. Также укороченные брюки отлично сочетаются с легкими блузками и клатчами.

Пляжная одежда

В моде в текущем сезоне и всевозможные пляжные вещи. Женщине за 60, к примеру, стоит обязательно подумать о том, чтобы приобрести красивый яркий сарафан или кимоно. Также неплохой идеей будет и покупка пляжных аксессуаров — легкой сумочки, солнцезащитных очков, летней широкополой шляпки.

Купальник даме за 60 лучше всего покупать сплошной. Можно также подумать о приобретении раздельной модели, но такой, у которой в плавках завышена талия.