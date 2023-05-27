«Нам блокируют возможность защищаться»

В Петербурге суд направил на стационарную психиатрическую экспертизу Викторию Петрову, обвиняемую в распространении «фейков» об армии.



Виктория Петрова в суде. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Суровое решение было принято, несмотря на предъявленные адвокатом медицинские документы, подтверждающие психическое здоровье Вики. Процесс отложили сразу на полтора месяца. Но даже это время не дает шанса защите подсудимой лучше подготовиться к судебному состязанию. Обвинение, предъявленное Петровой, настолько неточное, что до сих пор непонятно: от чего именно нужно ее защищать?

«Новая» рассказывала, что выпускницу Высшей школы менеджмента СПбГУ Викторию Петрову, до ареста работавшую менеджером проектов в петербургской частной фирме, арестовали и отправили в СИЗО в мае прошлого года. Незадолго до этого, в марте и апреле 2022 года, девушка поделилась в социальных сетях видеороликами журналистов Дмитрия Гордона* и Александра Невзорова*, политика Максима Каца*, бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича* и самого президента Украины Владимира Зеленского, высказываниями доктора Комаровского, а также несколькими фотографиями.

Все эти посты, по оценке следствия, подпадают под новые законодательные нормы о распространении «фейков» о российской армии.

Петровой вменили в вину тот же пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»), что и другой петербургской обвиняемой Александре Скочиленко, подчеркнув, что преступление совершено «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Обеим девушкам грозит до 10 лет лишения свободы.

25 мая в Калининском районном суде Петербурга адвокат Виктории Петровой Анастасия Пилипенко представила свой отзыв на новую версию обвинения, оглашенную на прошлом заседании 18 мая. Прокуратура исключила из нее мотив разжигания вражды в отношении социальной группы, но оставила разжигание вражды по мотивам политической ненависти. Кроме того, в новой версии обвинительного заключения не содержится некоторых ранее вменяемых Вике постов в соцсетях.

Посредством оставшихся в обвинении сообщений (например, высказываний доктора Комаровского и др.), по мнению прокуратуры, Виктория распространяла недостоверную информацию, заведомо зная о ее ложности, так как она противоречила данным из официальных источников.

По словам защитницы подсудимой Анастасии Пилипенко,

обвинение, уточняя свою позицию, по сути, развернулось на 180 градусов. Изначально Петрову обвиняли, будто своими постами она опровергает то, что действия российской армии направлены на поддержание мира. А из новой версии обвинения следует, что Виктория распространяла сведения об использовании ВС РФ для поддержания мира.

— Фактически обвинение блокирует нам возможность защищаться, — пояснила в суде Анастасия Пилипенко. — Поскольку по-прежнему так и не ясно, какие конкретно высказывания вменяются Вике по ст. 207.3 УК РФ? Какая именно информация из ее постов ложная? Как эту ложность возможно доказать? Что именно совершила моя подзащитная? Она распространяла информацию о вооруженных силах или госорганах? Тогда о каких госорганах? Мы должны в суде пересматривать кадры с Украины и установить достоверность информации, распространенной моей подзащитной? Как мы (защита. — Н. П.) это можем сделать? Как это намерена подтверждать сторона обвинения?

Вопросы адвоката остались без ответа. Гособвинитель на заседании не сделал никаких заявлений.

Еще в конце марта помощник районного прокурора представил в суде некий «документ медицинского характера» (как он сам выразился), который судья Геннадий Пилехин назвал «листком формата А4», но тем не менее приобщил к материалам дела. На основании этой бумаги обвинение попросило направить Петрову на психиатрическую экспертизу и закрыть для слушателей и прессы судебный процесс в Калининском районном суде.

Вике была назначена и в апреле проведена амбулаторная психиатрическая экспертиза. Но по ее итогам эксперты не смогли сделать заключение и истребовали дополнительные документы о состоянии здоровья обвиняемой. 25 мая адвокат представила суду медицинские справки, подтверждающие абсолютное психическое здоровье Виктории.

— Мы полагали, что с этими документами можно будет все-таки повторно провести амбулаторную психиатрическую экспертизу без водворения Вики в стационар. Однако прокурор ходатайствовал о стационарной психиатрической экспертизе, и суд это ходатайство удовлетворил, — прокомментировала «Новой» Анастасия Пилипенко.

В ближайшее время

Петрову примерно на три недели переведут из СИЗО в специальный медицинский стационар (психбольницу), где врачи еще раз будут оценивать ее психическое здоровье. Стационарная экспертиза, включая составление заключения медиками, может продолжаться больше месяца.

По этой причине следующее судебное заседание по делу Вики Петровой назначено на 7 июля.

Нина Петлянова,

соб. корр. «Новой газеты»,

Петербург

* Признаны в РФ «иноагентами».

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