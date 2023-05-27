 

Популярный Marketplace отказался продавать Alan Wake 2 в России

27.05.2023, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Администрация Epic Games Store заблокировала российский сайт с цифровыми версиями видеоигры Alan Wake 2. Об этом рассказал DTF, ссылаясь на жалобы читателей.

На российской версии EGS страница с предзаказами на игру появилась в тот же момент, что и на остальных. 24 мая 2023 года. За игру просили 3198 рублей. Страница с видеоигрой была заблокирована к 26 мая. Этот текст отображался на странице Alan Wake на EGS.Торговая площадка не пояснила никому о том, что начала возвращать деньги тем покупателям, которые предварительно заказали игру.

Отметим, что российский EGS по-прежнему предлагает ремейк Alan Wake. Remedy является как его издателем, так и издателем Alan Wake 2. Неясно, была ли блокировка страницы Alan Wake результатом антироссийской политики EGS и Remedys. На момент публикации этой статьи ни одна из компаний не дала комментариев по этому поводу. Alan Wake 2 выйдет 17 октября 2023 года. Версия для ПК будет доступна только в EGS.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / “Дразнит ее”: что на самом деле между Бузовой и Тарасовым

27.05 / Сборная Канады по хоккею установила рекорд чемпионата мира

27.05 / «Надеюсь, вы это прочитаете и вам станет стыдно» – Зеленский опубликовал в Facebook статью, в которой осудил жителей КНДР за отсутствие протестов

27.05 / Пожизненное — со второй попытки

27.05 / Zа Vойну: Наличные или карта

27.05 / Толстовка с круглым вырезом и фланелевая рубашка: примеряем «образ бойфренда», заглянув в шкаф своего парня

27.05 / Скандалы: Закон о КРТ на практике «улучшает качество жизни» одних лишь застройщиков – Полещук

27.05 / Нутрициолог Строков назвал простой способ очистить почки

27.05 / Гастрономический фестиваль “Рыбная неделя”, который стартовал в Москве

27.05 / Сумма российских денег, замороженных на территории Евросоюза, составляет более 24 миллиардов евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика