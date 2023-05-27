Популярный Marketplace отказался продавать Alan Wake 2 в России

Администрация Epic Games Store заблокировала российский сайт с цифровыми версиями видеоигры Alan Wake 2. Об этом рассказал DTF, ссылаясь на жалобы читателей.

На российской версии EGS страница с предзаказами на игру появилась в тот же момент, что и на остальных. 24 мая 2023 года. За игру просили 3198 рублей. Страница с видеоигрой была заблокирована к 26 мая. Этот текст отображался на странице Alan Wake на EGS.Торговая площадка не пояснила никому о том, что начала возвращать деньги тем покупателям, которые предварительно заказали игру.

Отметим, что российский EGS по-прежнему предлагает ремейк Alan Wake. Remedy является как его издателем, так и издателем Alan Wake 2. Неясно, была ли блокировка страницы Alan Wake результатом антироссийской политики EGS и Remedys. На момент публикации этой статьи ни одна из компаний не дала комментариев по этому поводу. Alan Wake 2 выйдет 17 октября 2023 года. Версия для ПК будет доступна только в EGS.