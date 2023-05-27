Пожизненное — со второй попытки

Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению тюменца, обвинявшегося в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки.



Виталий Бережной. Фото: URA.RU / ТАСС

Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженца Тюмени Виталия Бережного, признав его виновным в убийстве и изнасиловании в 2021 году восьмилетнего ребенка, сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда. Приговор был основан на обвинительном вердикте присяжных, добавили в пресс-службе.

Бывшего милиционера Виталия Бережного, который работал в Тюмени на небольшой фабрике по сборке мебели, задержали 25 августа 2021 года. Ранее, 30 июня того же года, в Тюмени пропал ребенок, живший в малоимущей семье с выпивающим отцом. Его искал весь город, а в августе заниматься расследованием дела приехали московские следователи. В том числе и Евгений Карчевский, который в свое время поймал ангарского маньяка Михаила Попкова.

Тело девочки, спрятанное в коробку, удалось найти только 19 августа на пустыре в двух километрах от ее дома.

Бережного, жившего по соседству с семьей погибшей, заподозрили в том, что он, будучи под наркотиками, заманил к себе девочку, изнасиловал, убил, а тело держал в холодильнике. К 19 августа, упаковав тело в коробку из-под вытяжки, вынес на пустырь. Однако до этого, в июле, в квартире Бережного побывала полиция, и следов преступления или тела ребенка не увидела.

Позже Бережной и его защитник заявили, что признательные показания из него якобы выбивались под пытками в том числе с применением электрического тока «в подвале на Тульской, 3» — в оперчасти УМВД. А его близкие утверждали, что он никогда не принимал наркотики. В крови подозреваемого следов наркотиков действительно не обнаружили.

Дело рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных. В конце июля 2022 года, перед самым оглашением вердикта, в СМИ и соцсети попала информация, что присяжные якобы приняли решение его оправдать. До этого дату оглашения вердикта несколько раз переносили. На следующий день после появления в СМИ сообщений о возможном оправдании Бережного областной суд распустил коллегию по ходатайству гособвинителя — по версии пресс-службы судов региона, из-за нарушения тайны совещательной комнаты.

После чего рассмотрение дела началось заново и уже в Мосгорсуде. Решение об изменении территориальной подсудности принял Верховный суд РФ по ходатайству обвинения.

Защита Бережного жаловалась, что «ключевые доказательства его невиновности не рассматривались должным образом».

«Виталий Бережной считает себя незаконно осужденным ввиду непричастности. По его мнению, присяжные были введены в заблуждение в силу того, что ему и его защитникам не дали представить ключевые доказательства его невиновности, не рассмотрели должным образом вопрос о пытках в отношении него и фактически заблокировали деятельность его адвокатов», — сообщал в своем телеграм-канале один из адвокатов Бережного Александр Почуев, реагируя на обвинительный вердикт присяжных.

С 1997 года в Тюменской области без вести пропало девять детей, в связи с делом Бережного глава СКР поручил подчиненным доложить ему о ходе расследования всех случаев. Известно, что как минимум по одному из них — пропаже девочки в Нягани — Бережного проверяли (в тот период он служил в этом городе участковым), но доказательств причастности не нашли.

Мстислав Письменков

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