Шопинг с прицелом: какую сумку купить летом, чтобы она была в моде и в следующие сезоны

Чтобы быть в тренде на протяжении всего года, очень важно правильно подобрать аксессуары. Одним из таких аксессуаров является сумочка. Все еще в тренде остаются большие шопперы, в которых можно удобно носить все необходимые вещи. Вот несколько удобных и стильных сумок, которые будут оставаться в моде на протяжении нескольких сезонов.

Вместительные и негабаритные сумки

Огромная сумка классической формы станет отличным вариантом для всех тех, кто ценит удобство и практичность. Такой аксессуар можно легко взять с собой куда угодно.

Сумка должна быть максимально простой, с неподвластным времени дизайном. Отличным решением станет аксессуар, который будет достаточно вместительным, чтобы его можно было легко использовать в качестве ручной клади.

Чтобы создать привлекательный и модный образ, нужно просто выбрать цвет сумки, который будет соответствовать блейзеру. Стоит сочетать все это вместе с брюками нейтрального цвета, а также белой классической рубашкой.

Сумки в форме шара

Если не нужно носить с собой слишком много вещей, то отличным решением будет аксессуар круглой формы. Такая сумка станет отличным решением для того, чтобы можно было носить с собой несколько мелочей, таких как кредитные карты, деньги, блеск для губ.

Если собираетесь на торжественное мероприятие, то стоит выбрать сумочку, украшенную жемчужинками.

Фактурные изделия

Красивые и стильные текстурированные сумки станут отличным решением. Это один из самых популярных и модных аксессуаров на 2023 год.

Отличным решением станут совершенно любые текстурированные изделия. Они могут быть плетеными, ткаными, украшенными камешками, тиснением, заклепками или даже меховыми.

Если хочется выбрать для себя какой-то интересный и модный аксессуар, то стоит приобрести плетеную кожаную сумочку. Ее стоит сочетать вместе со смелой контрастной курткой, комфортными брюками карго. Это отличный ансамбль, который идеально подходит для повседневной носки.

Стеганая сумка

Это отличный вариант аксессуара, который позволит выглядеть стильно, эффектно и действительно роскошно.

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Хорошо смотрится стеганая сумочка в сочетании со штанами, выполненными из натуральной или искусственной кожи. Это универсальный вариант, который отлично подходит для повседневной носки.

Сумка хобо

Такой аксессуар сейчас снова в тренде. Есть множество различных вариантов сумок хобо, которые могут быть как маленькими, так и достаточно вместительными.

Отлично сочетается это аксессуар вместе с нарядом, выполненным в спортивном стиле. Также красиво смотрится сумка хобо вместе с в золотистыми брюками и стильным топом.

Сумки изогнутой формы

В этом году летом огромной популярностью пользуются стильные аксессуары довольно ярких тонов, =таких как оранжевый щербет или же зеленый лайм.

Отлично смотрится сумка изогнутой формы с интересной текстурой, верхней ручкой, яркого неонового цвета. Яркие тона помогут оживить образ и просто идеально сочетаются вместе с брюками карго приглушенных тонов.

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Сумка в форме сердечка

Аксессуар интересной и необычной формы станет отличным решением для создания модного и стильного образа. Сумка в форме сердца может быть совершенно разных цветов и стилей.

Такой аксессуар можно использовать как для повседневной носки, так и для вечернего выхода. Отлично смотрится такая сумочка вместе с джинсами, брюками карго, джинсовой юбкой и другими повседневными нарядами.

Сумки с тиснением

Тиснение под кожу крокодила выглядит очень красиво и делает аксессуар визуально интересным.

Можно приобрести сумку-ведро, большой шоппер, клатч и многое другое.

Сумка в форме полумесяца

Это красивый и модный аксессуар, который понравится каждой девушке, которая хочет добавить в свой образ изюминку.

Можно сочетать аксессуар вместе с юбкой и красивым топом, чтобы создать модный ансамбль.