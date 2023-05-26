Гасанов, врач-уролог, назвал неприятные симптомы увеличенной простаты

Увеличение предстательной железы – обычное явление для мужчин. Это состояние не опасно, но может изменить характер мочеиспускания.

Простата расположена между половым членом и мочевым пузырем в мужском тазу. В течение жизни простата растет дважды.

Первая фаза начинается в период полового созревания, когда простата может удвоить свои размеры. Вторичный рост начинается в возрасте 20-30 лет и может продолжаться всю жизнь. Предстательная железа взрослого мужчины обычно имеет размер грецкого ореха молодого человека. Простата постоянно растет и у пожилых мужчин может достигать размера теннисного мяча.

Многие молодые мужчины считают, что проблемы с простатой – это проблема только пожилых мужчин. Однако эти проблемы могут начаться в любом возрасте. Здоровый образ жизни снизит шансы на развитие проблем с простатой в будущем.

Простата может быть увеличена, если у затруднено мочеиспускание, вы испытываете “старт-стоп”, часто мочитесь или просыпаетесь ночью. У некоторых мужчин может быть недержание мочи. Недержание мочи можно разделить на два типа. Первый – императивное недержание мочи. Оно может возникнуть, когда возникает внезапный позыв к мочеиспусканию, но вы не можете вовремя добраться до туалета. Лечение увеличенной предстательной железы зависит от тяжести симптомов.