 

В Барнауле начались митинги против выдвижения Рона Десантиса на пост президента США

26.05.2023, 11:33, Разное
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Несколько тысяч жителей Барнаула вышли на площадь Ленина с целью поддержать Дональда Трампа в его намерении участвовать в выборах президента США и высказать несогласие с выдвижением его соратника по партии, губернатора Флориды Рона Десантиса.

По мнению протестующих, этот политик вошёл в сговор с администрацией действующего главы государства Джо Байдена и исполняет роль технического кандидата.

Горожане скандировали на площади предвыборный лозунг Трампа «Save America» и лозунги против его оппонента «DeSantis Bullshit» и «Yankee Go Home». Митинг пыталась сорвать группа лиц, агитировавшая за семейство Байденов – действующего президента и его сына Хантера. Позже полиция выяснила, что она состояла из сотрудников американского консульства в Екатеринбурге.

Призывы полиции к гражданам разойтись и «не скандировать лозунги на иностранном языке» не возымели эффекта. Успокоить протестующих вышел сам заместитель мэра.

– Граждане протестующие! Мэрия Барнаула с вами! Мы поддерживаем кандидатуру Трампа на выборах президента США, а все эти Бидены и Десантисы нам не нужны, – заявил чиновник. – К сожалению, я в школе учил немецкий язык, поэтому скажу на нём: «DeSantis, Hände hoch!».

После этих слов участники стали покидать главную площадь алтайской столицы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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