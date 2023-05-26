Дискообразный НЛО сняли над Калифорнией

Таинственные НЛО продолжают вызывать изумление и интерес у мировой общественности.

Вот уже второй случай за последние два месяца, когда эти загадочные объекты были зафиксированы в разных частях мира. Жители Сан-Клементе, небольшого городка в штате Калифорния, были свидетелями потрясающего зрелища в апреле 2023 года: над их головами пронесся невероятный летающий диск.

Наблюдатели описывают НЛО как плоский корабль, лишенный крыльев и иных видимых средств передвижения. Единственные заметные детали – это яркие огни, расположенные спереди и сзади диска, которые придают ему еще более загадочный вид. Съемки, сделанные очевидцами, не оставляют места для сомнений: над городом пролетело нечто необычное и неизведанное.

Однако это не первый случай засветки подобного НЛО. Месяцем ранее, в марте 2023 года, похожий аппарат был сфотографирован из кабины частного самолета над регионом Антиокия в Колумбии. Оба наблюдения подтверждают, что подобные дискообразные объекты не являются изолированным явлением.

Постепенно все больше и больше подобных летающих объектов привлекают внимание общественности. Этот тревожный тренд заставляет задуматься о том, кто или что стоит за этой передовой технологией. Многие задаются вопросом: кто и зачем создает эти загадочные НЛО? Могут ли они быть результатом технологического прорыва или их происхождение связано с внеземной цивилизацией?

Некоторые специалисты полагают, что подобные объекты могут быть частью секретных военных программ, ведущихся в различных странах мира. Однако такая теория не исключает возможности наличия неземного происхождения этих аппаратов. Возможно, мы сталкиваемся с новой фазой в исследовании космоса и взаимодействии с инопланетными цивилизациями. Ведь с каждым новым наблюдением возникает все больше вопросов, на которые нам предстоит найти ответы.