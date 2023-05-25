Короткие квадратные ногти – лучший выбор для женщин за 50: трендовые дизайны на лето 2023

Короткие ногти – это самая удобная и носимая длина, и большинство зрелых женщин уже оценили все ее прелести. Но если вы выберите неправильный вариант оформления, короткая квадратная форма может выглядеть немного грубовато. Поэтому следует обратить внимание на актуальные дизайны грядущего лета, которые особенно подойдут для женщин за 50.

Абстрактное оформление

Если однотонное покрытие надоело, а узоры вы считаете несерьезными, попробуйте оформить свои ноготки в стиле абстракционизма. Просто нанесите хаотичные пятна металлизированным лаком поверх основного цвета. В таком дизайне вполне уместно использовать декоративную фольгу.

Перламутр

Простое перламутровое покрытие, которое будет красиво переливаться на солнце, – идеальный вариант для квадратных коротких ногтей на лето. А если такой маникюр покажется вам скучным, можете немного поэкспериментировать с оттенками. Например, один из ноготков можете выделить при помощи другого лака.

Нюдовое покрытие

Если летом вы предпочитаете пестрые наряды, с ярким маникюром образ может выглядеть перегруженным. В этом случае следует отдавать предпочтение базовому нюдовому покрытию. Чтобы немного разбавить однообразие, можете добавить минималистичный монохромный дизайн на один из ноготков.

Цветочное оформление

Цветы всегда выглядят ярко и по-летнему. Но в этом вопросе главное – не переборщить. Если вы выбираете именно такое оформление, рисуйте узор только на 1-2 ноготках. А остальные ногти оформите однотонным лаком гармонирующего оттенка. Покрытия на разных пальцах могут немного отличаться по текстуре и цвету.

Животный принт

Представьте, что вы находитесь в жарких тропиках, и нанесите на свои ноготки анималистичный рисунок. Это могут быть пятнышки принта леопарда или жирафа, полоски зебры или тигра. Такой дизайн всегда смотрится женственно и даже немного провокационно.

Бабочки

Нежные яркие бабочки – один из основных летних мотивов. К тому же они смотрятся очень элегантно и женственно. Нарисуйте парящих мотыльков (или наклейте готовые стикеры) на один или два ногтя. Остальные ноготки покройте однотонным лаком, оттенок которого соответствует рисунку.

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Освежающий голубой

Если хотите почувствовать свежесть морских волн, воплотите эту тему в своем маникюре. Сделайте классический френч и подчеркните его легкими голубыми узорами, которые вызывают ассоциации с волнами и морским бризом.

Комбинирование различных текстур

Вы можете комбинировать матовый и глянцевый лаки для ногтей. Кроме того, вы можете использовать блестящую втирку и декоративный песок. Вы также можете сочетать французский маникюр с однотонным, а также с декоративным покрытием. Если все это будет выполнено в ярком цвете, получится эффектный летний нейл-арт.

Скошенный френч

Классический французский маникюр – актуальная тема для зрелых женщин. В особенности для тех, которые работают в офисе. Но летом всегда хочется чего-то более интересного, оригинального. Поэтому попробуйте сделать скошенные краешки. Используйте нестандартное цветовое решение и подчеркните его блестками.