 

Кеосаян и Андреасян снимут ремейк фильма Тарковского «Андрей Рублёв»

25.05.2023, 18:33, Разное
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В пресс-центре «Фонда кино» состоялась презентация проекта фильма «Андрей Рублёв», который является ремейком картины 1966 года режиссёра Андрея Тарковского.

Как подчёркивают создатели ленты, вышедший «ещё при Брежневе» фильм потерял свою актуальность и не представляет интереса для современного зрителя.

«Тарковский может и был неплохим режиссёром, но снимал он шестьдесят лет назад. Сегодня мы привыкли к совершенно иной картинке, современным технологиям и объёмному звуку. Поэтому мы решили переснять фильм вместе с моим дорогим другом Сариком Андреасяном», – рассказал режиссёр и продюсер Тигран Кеосаян.

На презентации Кеосаян представил команду, которая будет работать над новым «Андреем Рублёвым»: сценаристом ленты стала Маргарита Симоньян, главные роли сыграют Армен Гаспарян, Михаил Галустян, Гарик Марторосян и Арарат Кещян.

На съёмки фильма «Фонд кино» выделил грант в размере 200 млн рублей. На экраны картина должна выйти в 2024 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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