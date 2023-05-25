 

Голодные бунты, еврейские погромы и мечты о российском паспорте: нейросеть дала прогноз о будущем США

25.05.2023, 17:13, Разное
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В ежедневном вечернем шоу телеканала Fox News ведущий Лоуренс Джонс задал вопрос чат-боту ChatGPT о перспективах американской экономики в ближайшие годы.

Ответ искусственного интеллекта шокировал журналиста – не позднее 2025 года США ждёт распад на несколько независимых государств, гражданская война, голод и эпидемии. 

«На основании официальных отчётов федерального правительства и ведущих экспертов я могу сделать вывод, что в ближайшие два года США перестанут существовать как государство. Северные штаты после этого ожидают голодные бунты, а на юге будут бушевать эпидемии и еврейские погромы», – предсказал искусственный интеллект.

После этого Лоуренс попросил ChatGPT дать совет американцам, которые хотят выжить во время грядущих потрясений.

«Я советую немедленно эмигрировать всем гражданам США, независимо от возраста, пола и национальности. Наиболее перспективной страной для переезда считаю Россию, как самое обеспеченное ресурсами в мире государство», – призвала нейросеть.

Запись передачи была опубликована на официальном YouTube-канале Fox News, за первые сутки она набрала больше двух миллионов просмотров. В комментариях большинство пользователей соглашаются с выводами искусственного интеллекта о грядущем крахе США и призывают создать специальную организацию, которая поможет простым американцам эмигрировать в безопасные страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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