 

«Коллеги косо смотрят» – режиссёр Серебренников потребовал вернуть ему судимость

24.05.2023, 12:33, Разное
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Режиссёр Кирилл Серебренников вскоре после успешного снятия с него судимости обратился в суд и потребовал вернуть её.

По словам деятеля искусства, удовлетворение его иска и признание его целиком невиновным принесло лишь проблемы – у него ухудшились отношения с коллегами и партнёрами. В новом иске Серебренников говорит, что всё-таки допускал незначительные финансовые нарушения и просит вернуть соразмерный им условный срок.

– Я не знаю, чем думал, когда требовал полного оправдания, – признался режиссёр. – Теперь коллеги косо смотрят, партнёры по бизнесу. Вслух это говорят немногие, но в глазах у всех читается: а уж не продался ли ты часом? Не пошёл ли на сделку со следствием? Почему вообще к тебе государство так благосклонно? Я, конечно, не воровал. Но за это у нас обычно условный срок дают, а меня целиком оправдали. Это удар по репутации похлеще судимости.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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